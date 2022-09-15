https://crimea.ria.ru/20220915/krym-formiruet-batalony-dobrovoltsev-dlya-otpravki-v-zonu-svo-1124516380.html

Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО

Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО

Крым подготовил более тысячи добровольцев для отправки в зону спецоперации и сейчас в регионе формируется еще два батальона. Об этом сообщил глава РК Сергей... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T17:29

2022-09-15T17:29

2022-09-15T17:29

крым

сергей аксенов

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым подготовил более тысячи добровольцев для отправки в зону спецоперации и сейчас в регионе формируется еще два батальона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Власти обеспечат их экипировкой и всем необходимым для выполнения задач.Он напомнил, что подготовить добровольцев в регионах ранее предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает эту инициативу."Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", - заключил он.Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить "самомобилизацию" и подготовить от каждого региона по тысяче добровольцев.

https://crimea.ria.ru/20220915/kadyrov-prizval-k-samomobilizatsii-v-rf-po-1000-dobrovoltsev-ot-regiona-1124512929.html

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине