https://crimea.ria.ru/20220915/krym-formiruet-batalony-dobrovoltsev-dlya-otpravki-v-zonu-svo-1124516380.html
Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО
Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО
Крым подготовил более тысячи добровольцев для отправки в зону спецоперации и сейчас в регионе формируется еще два батальона. Об этом сообщил глава РК Сергей... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T17:29
2022-09-15T17:29
2022-09-15T17:29
крым
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым подготовил более тысячи добровольцев для отправки в зону спецоперации и сейчас в регионе формируется еще два батальона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Власти обеспечат их экипировкой и всем необходимым для выполнения задач.Он напомнил, что подготовить добровольцев в регионах ранее предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает эту инициативу."Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", - заключил он.Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить "самомобилизацию" и подготовить от каждого региона по тысяче добровольцев.
https://crimea.ria.ru/20220915/kadyrov-prizval-k-samomobilizatsii-v-rf-po-1000-dobrovoltsev-ot-regiona-1124512929.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине
Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО
Аксенов: Крым формирует еще два батальона добровольцев для отправки в зону СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Крым подготовил более тысячи добровольцев для отправки в зону спецоперации и сейчас в регионе формируется еще два батальона. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Власти обеспечат их экипировкой и всем необходимым для выполнения задач.
"Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", - написал Аксенов в своих соцсетях.
Он напомнил, что подготовить добровольцев в регионах ранее предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает эту инициативу.
"Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", - заключил он.
Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить "самомобилизацию"
и подготовить от каждого региона по тысяче добровольцев.