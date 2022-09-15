https://crimea.ria.ru/20220915/kadyrov-prizval-k-samomobilizatsii-v-rf-po-1000-dobrovoltsev-ot-regiona-1124512929.html

Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"

Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона" - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"

85-тысячную армию из добровольцев в России для участия в СВО должны собрать главы регионов страны, подготовив каждый по тысяче бойцов. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T13:39

2022-09-15T13:39

2022-09-15T13:39

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 85-тысячную армию из добровольцев в России для участия в СВО должны собрать главы регионов страны, подготовив каждый по тысяче бойцов. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам Кадырова, глава каждого субъекта России сегодня может и должен доказать свою готовность помочь государству не словами или автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам на фронте.Он отметил, что для отдельного взятого субъекта 1000 добровольцев "не такое уж большое количество", скорее минимум, "который субъекты должны выполнить для начала".Кадыров подчеркнул, что Россия федеративное государство, в котором регионы могут быть "инициаторами любых начинаний". И одним из них должна стать "самомобилизация" по всей стране, в которой патриотов достаточно."Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", – заключил глава Чечни.Ранее Кадыров сообщил о прибытии в зону СВО элитных подразделений чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова. Глава Чечни пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине