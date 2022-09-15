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Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона" - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"
Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона" - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"
85-тысячную армию из добровольцев в России для участия в СВО должны собрать главы регионов страны, подготовив каждый по тысяче бойцов. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T13:39
2022-09-15T13:39
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 85-тысячную армию из добровольцев в России для участия в СВО должны собрать главы регионов страны, подготовив каждый по тысяче бойцов. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.По словам Кадырова, глава каждого субъекта России сегодня может и должен доказать свою готовность помочь государству не словами или автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам на фронте.Он отметил, что для отдельного взятого субъекта 1000 добровольцев "не такое уж большое количество", скорее минимум, "который субъекты должны выполнить для начала".Кадыров подчеркнул, что Россия федеративное государство, в котором регионы могут быть "инициаторами любых начинаний". И одним из них должна стать "самомобилизация" по всей стране, в которой патриотов достаточно."Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", – заключил глава Чечни.Ранее Кадыров сообщил о прибытии в зону СВО элитных подразделений чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова. Глава Чечни пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы.
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Кадыров призвал к самомобилизации в РФ: "по 1000 добровольцев от региона"

Глава Чечни Кадыров предложил объявить в регионах РФ "самомобилизацию" для участие в СВО

13:39 15.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 85-тысячную армию из добровольцев в России для участия в СВО должны собрать главы регионов страны, подготовив каждый по тысяче бойцов. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, глава каждого субъекта России сегодня может и должен доказать свою готовность помочь государству не словами или автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам на фронте.
"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. <...> в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия!" – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что для отдельного взятого субъекта 1000 добровольцев "не такое уж большое количество", скорее минимум, "который субъекты должны выполнить для начала".
Кадыров подчеркнул, что Россия федеративное государство, в котором регионы могут быть "инициаторами любых начинаний". И одним из них должна стать "самомобилизация" по всей стране, в которой патриотов достаточно.
"Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно", – заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил о прибытии в зону СВО элитных подразделений чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова. Глава Чечни пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы.
Рамзан КадыровСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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