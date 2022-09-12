https://crimea.ria.ru/20220912/v-zonu-svo-pribyli-elitnye-podrazdeleniya-chechenskogo-spetsnaza-1124476052.html

В зону СВО прибыли элитные подразделения чеченского спецназа

В зону СВО прибыли элитные подразделения чеченского спецназа - РИА Новости Крым, 12.09.2022

В зону СВО прибыли элитные подразделения чеченского спецназа

В зону проведения специальной военной операции прибыли элитные подразделения чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова, бойцы... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T11:19

2022-09-12T11:19

2022-09-12T11:19

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В зону проведения специальной военной операции прибыли элитные подразделения чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова, бойцы приступили к выполнению поставленных задач на территории Украины и ДНР, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.В этой связи глава Чечни ждет отличных результатов на передовой для союзных сил и плачевных для украинских боевиков, которым он рекомендовал "держать при себе белую ткань".10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно.

https://crimea.ria.ru/20220910/ne-grozite-krymu-i-rossii-kadyrov-obyasnil-istinnye-tseli-svo-1124465183.html

украина

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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)