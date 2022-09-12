В зону СВО прибыли элитные подразделения чеченского спецназа
Кадыров: элитные подразделения чеченского спецназа прибыли на передовую
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В зону проведения специальной военной операции прибыли элитные подразделения чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова, бойцы приступили к выполнению поставленных задач на территории Украины и ДНР, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный верховным главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!" - написал в своем Telegram-канале Кадыров.
В этой связи глава Чечни ждет отличных результатов на передовой для союзных сил и плачевных для украинских боевиков, которым он рекомендовал "держать при себе белую ткань".
10 сентября, 16:28"Не грозите Крыму и России": Кадыров объяснил истинные цели СВО
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно.