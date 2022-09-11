https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html

Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы

Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно. РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T09:38

2022-09-11T09:38

2022-09-11T09:38

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно.Накануне Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."То, что ушли и отдали несколько городов, сел - в этом тоже есть свой плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно - Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов", - добавил глава Чечни.

https://crimea.ria.ru/20220910/ne-grozite-krymu-i-rossii-kadyrov-obyasnil-istinnye-tseli-svo-1124465183.html

украина

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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина