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Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы
Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно. РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T09:38
2022-09-11T09:38
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно.Накануне Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."То, что ушли и отдали несколько городов, сел - в этом тоже есть свой плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно - Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов", - добавил глава Чечни.
https://crimea.ria.ru/20220910/ne-grozite-krymu-i-rossii-kadyrov-obyasnil-istinnye-tseli-svo-1124465183.html
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина
Кадыров пообещал вернуть города в Харьковской области и дойти до Одессы

Кадыров: Россия вернет контроль над городами на харьковском направлении и дойдет до Одессы

09:38 11.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
"Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии, чтобы сохранить человеческие жизни. Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты", - сказал Кадыров в аудиосообщении в своем Telegram-канале.
"То, что ушли и отдали несколько городов, сел - в этом тоже есть свой плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно - Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов", - добавил глава Чечни.
Пресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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