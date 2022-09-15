https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-poteryali-do-500-soldat-v-nikolaevskoy-i-khersonskoy-oblastyakh--mo-1124513479.html

ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях — МО

ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях — МО - РИА Новости Крым, 15.09.2022

ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях — МО

В результате ударов Вооруженных сил России украинская армия потеряла в Николаевской и Херсонской областях до 500 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T13:56

2022-09-15T13:56

2022-09-15T13:56

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В результате ударов Вооруженных сил России украинская армия потеряла в Николаевской и Херсонской областях до 500 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Кроме того, в районе Спорного в Донецкой Народной Республики уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.Средствами ПВО за сутки сбиты 12 украинских беспилотников и сбиты две "Точки-У"."В воздухе уничтожены две баллистические ракеты "Точка-У" в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населенного пункта Трудовое Запорожской области", - добавили в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220915/vks-rossii-nanesli-udary-po-pozitsiyam-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1124513054.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине