https://crimea.ria.ru/20220914/v-khersone-chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-raketnogo-udara---smi-1124508301.html

В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ

В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ

В результате ракетного удара по Херсону погибли четверо мирных жителей, двое из них – дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T20:55

2022-09-14T20:55

2022-09-14T21:07

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара по Херсону погибли четверо мирных жителей, двое из них – дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.Новая реальность новых территорий >>"Четыре человека погибли, из них двое детей", – сказал собеседник агентства.По его словам, удар ракеты пришелся по проезжей части на улице Покрышкина. В близлежащих домах взрывом выбило стекла.Ранее заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости Крым, что ВСУ, пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, стреляют, в том числе по гражданскому населению.ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)