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В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ
В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ
В результате ракетного удара по Херсону погибли четверо мирных жителей, двое из них – дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T20:55
2022-09-14T21:07
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара по Херсону погибли четверо мирных жителей, двое из них – дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.Новая реальность новых территорий &gt;&gt;"Четыре человека погибли, из них двое детей", – сказал собеседник агентства.По его словам, удар ракеты пришелся по проезжей части на улице Покрышкина. В близлежащих домах взрывом выбило стекла.Ранее заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости Крым, что ВСУ, пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, стреляют, в том числе по гражданскому населению.ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ

РИА Новости: в результате ракетного удара в Херсоне погибли двое взрослых и двое детей

20:55 14.09.2022 (обновлено: 21:07 14.09.2022)
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара по Херсону погибли четверо мирных жителей, двое из них – дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Новая реальность новых территорий >>
"Четыре человека погибли, из них двое детей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, удар ракеты пришелся по проезжей части на улице Покрышкина. В близлежащих домах взрывом выбило стекла.
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Ранее заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости Крым, что ВСУ, пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, стреляют, в том числе по гражданскому населению.
ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
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