ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне
Стремоусов: паромная переправа в Херсоне продолжает работать, несмотря на обстрелы ВСУ
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, ВСУ стреляют, в том числе по гражданскому населению, в этой связи меры безопасности на паромной переправе усилены, однако она продолжает курсировать между берегами. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Раннее РИА Новости сообщили об аварийном состоянии Антоновского моста, который теперь закрыт для движения, а в украинском сегменте социальных сетей появились сообщения о том, что жителям Херсона якобы запрещено перемещаться между берегами Днепра по воде.
"По мосту все время стреляют, и движение там закрыто. Паромная переправа продолжает работать в нормальном режиме, каждый день переправляет людей и грузы. Единственное, что ВСУ стреляют сейчас и по гражданскому населению, они пытаются заблокировать все подступы к Херсону, поэтому с безопасностью немного проблематичнее, но мы живем нормальной жизнью", - прокомментировал ситуацию Стремоусов.
Ранее врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев рассказал, что властям Херсонской области приходится в ручном режиме регулировать перемещение грузов через паромную переправу, которая осталась основной транспортной артерией через Днепр после приостановки движения по Антоновскому мосту. Пропуск приходится осуществлять с учетом приоритетности, поэтому некоторые транспортные средства вынуждены стоять в очереди на паром сутками.