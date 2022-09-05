https://crimea.ria.ru/20220905/vsu-strelyayut-po-grazhdanskim-chto-proiskhodit-na-pereprave-v-khersone-1124410921.html

ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне

ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне - РИА Новости Крым, 05.09.2022

ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне

Пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, ВСУ стреляют, в том числе по гражданскому населению, в этой связи меры безопасности на паромной переправе усилены, РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T18:08

2022-09-05T18:08

2022-09-05T18:08

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, ВСУ стреляют, в том числе по гражданскому населению, в этой связи меры безопасности на паромной переправе усилены, однако она продолжает курсировать между берегами. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Раннее РИА Новости сообщили об аварийном состоянии Антоновского моста, который теперь закрыт для движения, а в украинском сегменте социальных сетей появились сообщения о том, что жителям Херсона якобы запрещено перемещаться между берегами Днепра по воде.Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем >>Ранее врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев рассказал, что властям Херсонской области приходится в ручном режиме регулировать перемещение грузов через паромную переправу, которая осталась основной транспортной артерией через Днепр после приостановки движения по Антоновскому мосту. Пропуск приходится осуществлять с учетом приоритетности, поэтому некоторые транспортные средства вынуждены стоять в очереди на паром сутками.Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона >>

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), транспорт