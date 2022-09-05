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ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне
ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне - РИА Новости Крым, 05.09.2022
ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне
Пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, ВСУ стреляют, в том числе по гражданскому населению, в этой связи меры безопасности на паромной переправе усилены, РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T18:08
2022-09-05T18:08
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, ВСУ стреляют, в том числе по гражданскому населению, в этой связи меры безопасности на паромной переправе усилены, однако она продолжает курсировать между берегами. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Раннее РИА Новости сообщили об аварийном состоянии Антоновского моста, который теперь закрыт для движения, а в украинском сегменте социальных сетей появились сообщения о том, что жителям Херсона якобы запрещено перемещаться между берегами Днепра по воде.Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем &gt;&gt;Ранее врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев рассказал, что властям Херсонской области приходится в ручном режиме регулировать перемещение грузов через паромную переправу, которая осталась основной транспортной артерией через Днепр после приостановки движения по Антоновскому мосту. Пропуск приходится осуществлять с учетом приоритетности, поэтому некоторые транспортные средства вынуждены стоять в очереди на паром сутками.Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), транспорт
ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне

Стремоусов: паромная переправа в Херсоне продолжает работать, несмотря на обстрелы ВСУ

18:08 05.09.2022
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пытаясь заблокировать все подступы к Херсону, ВСУ стреляют, в том числе по гражданскому населению, в этой связи меры безопасности на паромной переправе усилены, однако она продолжает курсировать между берегами. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Раннее РИА Новости сообщили об аварийном состоянии Антоновского моста, который теперь закрыт для движения, а в украинском сегменте социальных сетей появились сообщения о том, что жителям Херсона якобы запрещено перемещаться между берегами Днепра по воде.
"По мосту все время стреляют, и движение там закрыто. Паромная переправа продолжает работать в нормальном режиме, каждый день переправляет людей и грузы. Единственное, что ВСУ стреляют сейчас и по гражданскому населению, они пытаются заблокировать все подступы к Херсону, поэтому с безопасностью немного проблематичнее, но мы живем нормальной жизнью", - прокомментировал ситуацию Стремоусов.
Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем >>
Ранее врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев рассказал, что властям Херсонской области приходится в ручном режиме регулировать перемещение грузов через паромную переправу, которая осталась основной транспортной артерией через Днепр после приостановки движения по Антоновскому мосту. Пропуск приходится осуществлять с учетом приоритетности, поэтому некоторые транспортные средства вынуждены стоять в очереди на паром сутками.
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