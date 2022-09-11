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Главные события и заявления дня: 11 сентября

Главные события и заявления дня: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Главные события и заявления дня: 11 сентября

В России прошел единый день голосования. На Запорожской АЭС остановлен последний работающий энергоблок. Кадыров пообещал вернуть оставленные города в... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T20:01

2022-09-11T20:01

2022-09-11T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В России прошел единый день голосования. На Запорожской АЭС остановлен последний работающий энергоблок. Кадыров пообещал вернуть оставленные города в Харьковской области. ВСУ потеряли более четырех тысяч убитыми за пять дней боев. Москва не отказывается от переговоров с Киевом. Белгород и Воронеж принимают беженцев с Харьковщины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России прошел единый день голосования11 сентября в России прошел единый день голосования, в ходе которого состоялось порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня, в том числе выборы 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября.Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября.Она пояснила, что это необходимо для того, чтобы комиссии внимательно рассмотрели все поступившие жалобы и обращения прежде, чем будут объявлены результаты голосования.На Запорожской АЭС остановлен последний работающий энергоблокВ ночь на воскресенье был остановлен шестой, последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции. Причина остановки связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов ЛЭП и энергетической инфраструктуры, сообщили власти Запорожской области.Электрообеспечение ЗАЭС переведено на дизель-генераторы.По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, остановка энергоблока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, поэтому возможность его перезапустить сохраняется.Он также заверил, что электроснабжение Запорожской области на фоне остановки энергоблоков АЭС осуществляется штатно.Кадыров пообещал вернуть оставленные города в Харьковской областиГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города на харьковском направлении, оставленные российскими войсками, будут возвращены обратно."Там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты", - заверил он.ВСУ потеряли более четырех тысяч убитыми за пять дней боевУкраинская армия с 6 по 10 сентября потеряла свыше четырех тысяч человек убитыми и восемь тысяч ранеными на николаево-криворожском и харьковском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.В частности, за прошедшие сутки на николаево-криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники.В результате ударов по позициям ВСУ в Харьковской области противник за сутки потерял более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники.Москва не отказывается от переговоров с КиевомРоссия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса осложнит возможность договориться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также высказал мнение, что сегодня мир идет к более справедливому миропорядку.Белгород и Воронеж принимают беженцев с ХарьковщиныТысячи жителей Харьковской области пересекли границу с Белгородской областью за минувшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, Большинство из них на своем транспорте разъехались по родственникам. Сегодня в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека.Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион готов принять 500 беженцев из Харьковской области, для них подготовлены 13 пунктов временного размещения. Людей разместят как на территории Воронежа, так и в районах области.

https://crimea.ria.ru/20220911/v-rf-startoval-osnovnoy-den-golosovaniya--kogo-i-kuda-vybirayut-1124467936.html

https://crimea.ria.ru/20220911/politolog-otsenil-ideyu-vkhozhdeniya-novykh-regionov-v-rossiyu-bez-referenduma-1124471867.html

https://crimea.ria.ru/20220911/semero-postradali-v-dtp-s-mikroavtobusom-v-krymu-1124472149.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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