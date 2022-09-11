https://crimea.ria.ru/20220911/bolee-4-tysyach-ubitykh-v-mo-rf-nazvali-poteri-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1124470761.html
Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях
Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях
Украинская армия с 6 по 10 сентября потеряла свыше четырех тысяч человек убитыми и восемь тысяч ранеными на николаево-криворожском и харьковском направлениях,... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T13:40
2022-09-11T13:40
2022-09-11T13:40
игорь конашенков
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия с 6 по 10 сентября потеряла свыше четырех тысяч человек убитыми и восемь тысяч ранеными на николаево-криворожском и харьковском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В частности, николаево-криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники.
https://crimea.ria.ru/20220911/kiev-pytaetsya-sozdat-energeticheskiy-kollaps-v-donbasse--pushilin-1124470456.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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игорь конашенков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли свыше 4 тысяч человек убитыми на двух направлениях с 6 по 10 сентября