https://crimea.ria.ru/20220911/bolee-4-tysyach-ubitykh-v-mo-rf-nazvali-poteri-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1124470761.html

Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях

Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Более 4 тысяч убитых: в МО РФ назвали потери ВСУ на двух направлениях

Украинская армия с 6 по 10 сентября потеряла свыше четырех тысяч человек убитыми и восемь тысяч ранеными на николаево-криворожском и харьковском направлениях,... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T13:40

2022-09-11T13:40

2022-09-11T13:40

игорь конашенков

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия с 6 по 10 сентября потеряла свыше четырех тысяч человек убитыми и восемь тысяч ранеными на николаево-криворожском и харьковском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В частности, николаево-криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники.

https://crimea.ria.ru/20220911/kiev-pytaetsya-sozdat-energeticheskiy-kollaps-v-donbasse--pushilin-1124470456.html

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2022

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игорь конашенков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине