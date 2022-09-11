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В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России
В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России - РИА Новости Крым, 11.09.2022
В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T12:30
2022-09-11T12:30
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября."Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией", - написала Памфилова в своем Telegram-канале.Она пояснила, что это необходимо для того, чтобы комиссии внимательно рассмотрели все поступившие жалобы и обращения прежде, чем будут объявлены результаты голосования.В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов. Голосование проходит с 9 по 11 сентября. Всего в стране проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.
https://crimea.ria.ru/20220911/v-rf-startoval-osnovnoy-den-golosovaniya--kogo-i-kuda-vybirayut-1124467936.html
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общество, политика
В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России

Памфилова рекомендовала подводить итоги нынешних выборов не раньше 14 сентября

12:30 11.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября.
"Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией", - написала Памфилова в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что это необходимо для того, чтобы комиссии внимательно рассмотрели все поступившие жалобы и обращения прежде, чем будут объявлены результаты голосования.
"Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого", - добавила глава ЦИК.
В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов. Голосование проходит с 9 по 11 сентября. Всего в стране проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.
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