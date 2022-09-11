https://crimea.ria.ru/20220911/v-tsik-nazvali-datu-podvedeniya-itogov-vyborov-v-rossii-1124470318.html

В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России

В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России - РИА Новости Крым, 11.09.2022

В ЦИК назвали дату подведения итогов выборов в России

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T12:30

2022-09-11T12:30

2022-09-11T12:30

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рекомендовала руководителям избирательных комиссий субъектов РФ подводить итоги нынешних выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября."Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией", - написала Памфилова в своем Telegram-канале.Она пояснила, что это необходимо для того, чтобы комиссии внимательно рассмотрели все поступившие жалобы и обращения прежде, чем будут объявлены результаты голосования.В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов. Голосование проходит с 9 по 11 сентября. Всего в стране проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

https://crimea.ria.ru/20220911/v-rf-startoval-osnovnoy-den-golosovaniya--kogo-i-kuda-vybirayut-1124467936.html

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