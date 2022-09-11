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Воронеж примет 500 беженцев из Харьковской области – власти - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Воронеж примет 500 беженцев из Харьковской области – власти
Воронеж примет 500 беженцев из Харьковской области – власти - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Воронеж примет 500 беженцев из Харьковской области – власти
Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области, для них подготовлены 13 пунктов временного размещения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T13:31
2022-09-11T13:31
украина
общество
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области, для них подготовлены 13 пунктов временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его словам, беженцев разместят как на территории Воронежа, так и в районах области. Все необходимые специалисты уже находятся на рабочих местах и готовы к встрече, добавил губернатор.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://crimea.ria.ru/20220911/kadyrov-poobeschal-vernut-goroda-v-kharkovskoy-oblasti-i-doyti-do-odessy-1124469097.html
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украина, общество, белгородская область
Воронеж примет 500 беженцев из Харьковской области – власти

Власти Воронежской области: регион готов принять 500 беженцев из Харьковской области

13:31 11.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкГорода России. Воронеж
Города России. Воронеж - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сазонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Воронежская область готова принять 500 беженцев из Харьковской области, для них подготовлены 13 пунктов временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"По предварительным данным из Белгородской области, сегодня вечером в Воронежскую область прибудет поезд с 500 жителями Харьковской области. По моему поручению к их размещению уже готовы 13 пунктов временного размещения", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, беженцев разместят как на территории Воронежа, так и в районах области. Все необходимые специалисты уже находятся на рабочих местах и готовы к встрече, добавил губернатор.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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