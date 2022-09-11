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РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров
РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров - РИА Новости Крым, 11.09.2022
РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров
Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса осложнит возможность договориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T15:29
2022-09-11T15:29
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса осложнит возможность договориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".Лавров также высказал мнение, что сегодня мир идет к более справедливому миропорядку."Он (мир – ред.) будет многополярным. Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить свое доминирование. НАТО заявило о глобальных амбициях, Индо-Тихоокеанский регион официально объявлен зоной ответственности Альянса - далеко не всем это нравится", - отметил дипломат.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, политика, украина
РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров

Лавров: РФ не отказывается от переговоров с Киевом, но затягивание осложнит процесс

15:29 11.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса осложнит возможность договориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - цитирует министра РИА Новости.
Лавров также высказал мнение, что сегодня мир идет к более справедливому миропорядку.
"Он (мир – ред.) будет многополярным. Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить свое доминирование. НАТО заявило о глобальных амбициях, Индо-Тихоокеанский регион официально объявлен зоной ответственности Альянса - далеко не всем это нравится", - отметил дипломат.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровПолитикаУкраина
 
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