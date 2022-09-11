https://crimea.ria.ru/20220911/rf-ne-otkazyvaetsya-ot-peregovorov-s-ukrainoy--lavrov-1124471547.html

РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров

РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров - РИА Новости Крым, 11.09.2022

РФ не отказывается от переговоров с Украиной – Лавров

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса осложнит возможность договориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T15:29

2022-09-11T15:29

2022-09-11T15:29

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123456856_0:36:2712:1562_1920x0_80_0_0_335315199b5ed31b837698441fed19b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивание этого процесса осложнит возможность договориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".Лавров также высказал мнение, что сегодня мир идет к более справедливому миропорядку."Он (мир – ред.) будет многополярным. Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить свое доминирование. НАТО заявило о глобальных амбициях, Индо-Тихоокеанский регион официально объявлен зоной ответственности Альянса - далеко не всем это нравится", - отметил дипломат.

https://crimea.ria.ru/20220911/bolee-4-tysyach-ubitykh-v-mo-rf-nazvali-poteri-vsu-na-dvukh-napravleniyakh-1124470761.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, политика, украина