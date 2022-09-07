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Главные события и заявления дня: 7 сентября

Главные события и заявления дня: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Главные события и заявления дня: 7 сентября

Новая Каховка подверглась ракетным ударам. Названа возможная дата референдумов в Запорожской и Херсонской областях. Большинство освобожденных регионов хотят... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T22:01

2022-09-07T22:01

2022-09-07T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Новая Каховка подверглась ракетным ударам. Названа возможная дата референдумов в Запорожской и Херсонской областях. Большинство освобожденных регионов хотят стать частью России. Почему в Крыму не вводят новые ковидные ограничения. В Крыму на два года заморозят тарифы на газ. Европе предрекли "полярную зиму". О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая Каховка подверглась ракетным ударамВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке. Пострадали промышленные объекты за городом. Глава администрации района Владимир Леонтьев уточнил, что украинские войска наносят удары в том числе по Каховской ГЭС. Люди, к счастью, не пострадали.Названа возможная дата референдумов в Запорожской и Херсонской областяхРеферендумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября, считает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он пояснил, что эта дата символизирует общность всего Русского мира, который ранее был разделен искусственными границами, а также заявил, что люди на освобожденных территориях уже давно готовы самоопределиться.Большинство освобожденных регионов хотят стать частью РоссииБольшинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).По данным исследования, 74% жителей Запорожской области и 61% Херсонской области намерены принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности области.В Запорожской области 74% опрошенных высказались за то, чтобы регион вошел в состав России. В Херсонской области этого желают 63%. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, выступают 6% и 11% соответственно.Почему в Крыму не вводят новые ковидные ограниченияВ Крыму и Севастополе последние пяти недель фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако в большинстве случаев COVID-19 протекает в форме ОРВИ. Эта ситуация не требует введения более жестких ограничительных мер. Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Наталья Пеньковская.На данный момент в Крыму остались требования соблюдения дезинфекции, работа входных фильтров в учебных учреждениях и рекомендация соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей.В Крыму на два года заморозят тарифы на газСтоимость газа для абонентов в Крыму останется неизменной в течение двух лет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, необходимые средства для компенсации разницы выделены по поручению президента России.Руководитель региона также заверил, что предприятие "Черноморнефтегаз" готово и дальше обеспечивать жителей Крыма природным газом, несмотря на приостановку работы на трех шельфовых платформах. Отопительный сезон в республике пройдет в штатном режиме, пообещал Аксенов.Европе предрекли "полярную зиму"Без российского газа предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. Такой прогноз озвучил президент Сербии Александр Вучич. Этот вывод сербский лидер сделал из просмотра сегодняшнего выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам политика, такая перспектива – следствие того, что "все ожидают поражения России, а не компромисса".В ходе выступления на ВЭФ Путин, отвечая на вопрос о введении потолка цен на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам.

https://crimea.ria.ru/20220907/zhitelyam-khersonskoy-oblasti-spishut-kommunalnye-dolgi-1124431959.html

https://crimea.ria.ru/20220907/uchenye-iz-sevastopolya-prezentuyut-svoi-tekhnologii-v-sirii--1124429528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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