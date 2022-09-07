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Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа
Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа
Без российского газа предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая - полярной, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T15:46
2022-09-07T15:46
европейский союз
экономика
российская федерация (россия, рф)
владимир путин (политик)
александр вучич
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Без российского газа предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая - полярной, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Такой вывод сербский лидер сделал из просмотра сегодняшнего выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам политика, такая перспектива – следствие того, что "все ожидают поражения противника, а не компромисса"."Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме", – добавил Вучич.В ходе выступления на ВЭФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о введении потолка цен на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам.
https://crimea.ria.ru/20220902/medvedev-nazval-posledstvie-vvedeniya-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope-1124383048.html
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европейский союз, экономика, российская федерация (россия, рф), владимир путин (политик), александр вучич, санкции против россии
Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа

Вучич: предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной

15:46 07.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Без российского газа предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая - полярной, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Такой вывод сербский лидер сделал из просмотра сегодняшнего выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Что касается заявления президента Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире, я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы", - приводит слова Вучича РИА Новости.
По словам политика, такая перспектива – следствие того, что "все ожидают поражения противника, а не компромисса".
"Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме", – добавил Вучич.
В ходе выступления на ВЭФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о введении потолка цен на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам.
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Европейский СоюзЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Владимир Путин (политик)Александр ВучичСанкции против России
 
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