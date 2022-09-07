https://crimea.ria.ru/20220907/vuchich-predrek-evrope-polyarnuyu-zimu-bez-rossiyskogo-gaza-1124431572.html

Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа

Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа

Без российского газа предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая - полярной, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T15:46

2022-09-07T15:46

2022-09-07T15:46

европейский союз

экономика

российская федерация (россия, рф)

владимир путин (политик)

александр вучич

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Без российского газа предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая - полярной, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Такой вывод сербский лидер сделал из просмотра сегодняшнего выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам политика, такая перспектива – следствие того, что "все ожидают поражения противника, а не компромисса"."Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме", – добавил Вучич.В ходе выступления на ВЭФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о введении потолка цен на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам.

https://crimea.ria.ru/20220902/medvedev-nazval-posledstvie-vvedeniya-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope-1124383048.html

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европейский союз, экономика, российская федерация (россия, рф), владимир путин (политик), александр вучич, санкции против россии