https://crimea.ria.ru/20220905/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-osenyu---prognoz-eksperta-1124382481.html

Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта

Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта

Традиционно осенью спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в этом году ситуация выглядит несколько иначе, рассказал в эфире... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T03:31

2022-09-05T03:31

2022-09-05T03:31

недвижимость в крыму

экономика

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Традиционно осенью спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в этом году ситуация выглядит несколько иначе, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский.Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман >>"В отличие от туристической сферы, для девелопмента лето - низкий сезон, поскольку крымчане предпочитают летом зарабатывать, а не делать какие-то дорогостоящие покупки, а россияне с материка предпочитают отдыхать. А вот осенью рынок оживляется. В этом году тенденция немного другая. Все текущие факторы привели к росту цен в марте на 20%, и вплоть до июня продажи на рынке недвижимости снижались. В июне произошел переломный момент, в том числе из-за снижения ставок по ипотеке", - поясняет эксперт.По его словам, кроме снижения стоимости ипотечных кредитов на повышение спроса сыграла и остановка роста цен на первичную недвижимость. Однако осенью девелоперы все же снова ждут дополнительного роста продаж. В этой связи цены точно не снизятся, но и нового роста эксперт не прогнозирует.Что касается "вторички", этот рынок традиционно "подтягивается" в цене за новостройками."Вторичная недвижимость подтянулась за первичной, подорожавшей в марте. Она повысилась где-то на 10% , но с этого момента снова откатилась примерно на 5%. И сейчас у вторичного рынка нет никаких оснований повышать цены", - считает он.По словам эксперта, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются однокомнатные квартиры - они дешевле и ликвиднее. География предпочтений покупателей тоже не меняется: экономически активное население выбирает Симферополь и Севастополь, квартиры для отдыха больше всего пользуются спросом на южнобережье - в Ялте и Алуште. В этой связи стоимость жилья в перечисленных городах выше - около 4 млн за однокомнатную квартиру под отделку. Однако в последнее время рекреационная недвижимость стала пользоваться спросом в Евпатории, Судаке и Феодосии - эти направления будут набирать популярность и дальше, уверен Дубровский.Ранее эксперт рассказал, что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, мнения