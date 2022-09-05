Рейтинг@Mail.ru
Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920
Недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20220905/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-osenyu---prognoz-eksperta-1124382481.html
Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта
Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта
Традиционно осенью спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в этом году ситуация выглядит несколько иначе, рассказал в эфире... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T03:31
2022-09-05T03:31
недвижимость в крыму
экономика
крым
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111651/03/1116510357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1aceb92137a803ba26cb933cb770e62f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Традиционно осенью спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в этом году ситуация выглядит несколько иначе, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский.Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман &gt;&gt;"В отличие от туристической сферы, для девелопмента лето - низкий сезон, поскольку крымчане предпочитают летом зарабатывать, а не делать какие-то дорогостоящие покупки, а россияне с материка предпочитают отдыхать. А вот осенью рынок оживляется. В этом году тенденция немного другая. Все текущие факторы привели к росту цен в марте на 20%, и вплоть до июня продажи на рынке недвижимости снижались. В июне произошел переломный момент, в том числе из-за снижения ставок по ипотеке", - поясняет эксперт.По его словам, кроме снижения стоимости ипотечных кредитов на повышение спроса сыграла и остановка роста цен на первичную недвижимость. Однако осенью девелоперы все же снова ждут дополнительного роста продаж. В этой связи цены точно не снизятся, но и нового роста эксперт не прогнозирует.Что касается "вторички", этот рынок традиционно "подтягивается" в цене за новостройками."Вторичная недвижимость подтянулась за первичной, подорожавшей в марте. Она повысилась где-то на 10% , но с этого момента снова откатилась примерно на 5%. И сейчас у вторичного рынка нет никаких оснований повышать цены", - считает он.По словам эксперта, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются однокомнатные квартиры - они дешевле и ликвиднее. География предпочтений покупателей тоже не меняется: экономически активное население выбирает Симферополь и Севастополь, квартиры для отдыха больше всего пользуются спросом на южнобережье - в Ялте и Алуште. В этой связи стоимость жилья в перечисленных городах выше - около 4 млн за однокомнатную квартиру под отделку. Однако в последнее время рекреационная недвижимость стала пользоваться спросом в Евпатории, Судаке и Феодосии - эти направления будут набирать популярность и дальше, уверен Дубровский.Ранее эксперт рассказал, что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна.
https://crimea.ria.ru/20220714/poshliny-podozhdut-lgoty-pri-registratsii-prav-na-zhile-v-krymu-prodleny-1123841876.html
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-sdat-kvartiru-bystro--layfkhaki-ot-servisa-arendy-1124169665.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111651/03/1116510357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d4f83d8d7a6a4fefa3fd333a63d5b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, крым, мнения
Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта

Эксперт Дубровский оценил перспективы рынка недвижимости в Крыму

03:31 05.09.2022
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в городе Ялте
Автомобильное движение в городе Ялте - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Традиционно осенью спрос на недвижимость в Крыму повышается, на этом фоне цены растут, однако в этом году ситуация выглядит несколько иначе, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский.
Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман >>
"В отличие от туристической сферы, для девелопмента лето - низкий сезон, поскольку крымчане предпочитают летом зарабатывать, а не делать какие-то дорогостоящие покупки, а россияне с материка предпочитают отдыхать. А вот осенью рынок оживляется. В этом году тенденция немного другая. Все текущие факторы привели к росту цен в марте на 20%, и вплоть до июня продажи на рынке недвижимости снижались. В июне произошел переломный момент, в том числе из-за снижения ставок по ипотеке", - поясняет эксперт.
По его словам, кроме снижения стоимости ипотечных кредитов на повышение спроса сыграла и остановка роста цен на первичную недвижимость. Однако осенью девелоперы все же снова ждут дополнительного роста продаж. В этой связи цены точно не снизятся, но и нового роста эксперт не прогнозирует.
"Мы уже наблюдаем остановку цен, после мартовского повышения цены до сегодняшнего момента не меняются. И сейчас девелоперы на повышение не пойдут, поскольку стоимость и так высока - если только не будет нового витка роста себестоимости. Но и снижать не смогут. Поскольку некуда: себестоимость строительства поднялась на 30%, а цены на 20%. Сейчас уже многие проекты находятся на грани экономической эффективности", - говорит он.
Ялта зимой - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:22
Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены
Что касается "вторички", этот рынок традиционно "подтягивается" в цене за новостройками.
"Вторичная недвижимость подтянулась за первичной, подорожавшей в марте. Она повысилась где-то на 10% , но с этого момента снова откатилась примерно на 5%. И сейчас у вторичного рынка нет никаких оснований повышать цены", - считает он.
По словам эксперта, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются однокомнатные квартиры - они дешевле и ликвиднее. География предпочтений покупателей тоже не меняется: экономически активное население выбирает Симферополь и Севастополь, квартиры для отдыха больше всего пользуются спросом на южнобережье - в Ялте и Алуште. В этой связи стоимость жилья в перечисленных городах выше - около 4 млн за однокомнатную квартиру под отделку. Однако в последнее время рекреационная недвижимость стала пользоваться спросом в Евпатории, Судаке и Феодосии - эти направления будут набирать популярность и дальше, уверен Дубровский.
Ранее эксперт рассказал, что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна.
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 07:34
Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды
 
Недвижимость в КрымуЭкономикаКрымМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:31Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта
00:01Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
20:31В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды
20:14Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары
20:09Главные события и заявления дня: 4 сентября
19:57Врач назвал продукты для осеннего иммунитета
19:33Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след
19:08Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы
18:41Крымские ученые научились лечить шизофрению эфирным маслом
18:22Херсон и Запорожская область остались без света
18:07"Румбом" по импорту: создана автоматическая система управления судами
17:44Медведев ответил Шольцу на отказ считать РФ надежным поставщиком газа
17:24В Крыму похолодает
16:47На чем могла ездить жена Горбачева: обзор советского серийного лимузина 2:54
16:29Киев хотел провезти "своих" журналистов на ЗАЭС в день высадки десанта
16:02В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона
15:48Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР
15:24В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС для россиян
15:02ВСУ потеряли 11 танков и самолет Су-25 на Николаево-Криворожской линии
Лента новостейМолния