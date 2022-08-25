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Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман
Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман
При выборе недвижимости необходимо обращать внимание на признаки, которые должны насторожить покупателя и предостеречь от приобретения проблемной квартиры. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T20:41
2022-08-25T20:41
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. При выборе недвижимости необходимо обращать внимание на признаки, которые должны насторожить покупателя и предостеречь от приобретения проблемной квартиры. Об этом рассказал автор и руководитель программы профессиональной переподготовки "Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью" в НИУ ВШЭ Василий Неделько, пишет "Лента.ру".По словам эксперта первым делом необходимо обратить внимание на цену. Если цена сильно ниже рынка, чаще всего это указывает на проблемы, которые сразу необходимо выяснить и обговорить. Также настороженность должно вызвать предложение от собственника занизить официальную стоимость объекта, а большую часть суммы передать наличными"Не исключено, что продавец пытается нанести вред своим кредиторам, которые потом будут оспаривать эту сделку", — предупредил эксперт.Он также отметил, что на проблемы может указывать и торопливая сделка, строго ограниченная по времени продавцом.Кроме того, признаком проблемной квартиры, по его словам, является частая смена владельцев недвижимости в течение одного-трех лет. Так, по мнению эксперта, могут скрывать проблему за цепочкой "добросовестных" приобретателей.Последний момент, который должен насторожить потенциальных покупателей, когда квартиру под разными предлогами не дают осмотреть перед покупкой."Может быть и масса других фактов, которые должны вас насторожить, но они все могут иметь какие-то другие, вполне безобидные объяснения, поэтому не нужно пытаться стать юристом за два дня, а лучше обратиться к профессионалам, которые сопроводят сделку и уберегут ваши деньги от потери", — заключил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220809/net-bumag--net-kvartiry-chem-grozit-uterya-dokumentov-na-zhile-1124102727.html
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общество, совет эксперта
Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман

Без квартиры и денег: как не попасть на проблемную недвижимость — советы эксперта

20:41 25.08.2022
 
© Фото: pixabay.comКлючи
Ключи
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. При выборе недвижимости необходимо обращать внимание на признаки, которые должны насторожить покупателя и предостеречь от приобретения проблемной квартиры. Об этом рассказал автор и руководитель программы профессиональной переподготовки "Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью" в НИУ ВШЭ Василий Неделько, пишет "Лента.ру".
По словам эксперта первым делом необходимо обратить внимание на цену. Если цена сильно ниже рынка, чаще всего это указывает на проблемы, которые сразу необходимо выяснить и обговорить. Также настороженность должно вызвать предложение от собственника занизить официальную стоимость объекта, а большую часть суммы передать наличными
"Не исключено, что продавец пытается нанести вред своим кредиторам, которые потом будут оспаривать эту сделку", — предупредил эксперт.
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Он также отметил, что на проблемы может указывать и торопливая сделка, строго ограниченная по времени продавцом.
"Конечно, может быть, что продавцу действительно очень срочно понадобились деньги, но, возможно, вам просто намеренно не дают достаточного количества времени, чтобы не дать тщательно проверить объект", — объяснил Неделько.
Кроме того, признаком проблемной квартиры, по его словам, является частая смена владельцев недвижимости в течение одного-трех лет. Так, по мнению эксперта, могут скрывать проблему за цепочкой "добросовестных" приобретателей.
"Пятый признак — объект продают по доверенности. Нужно иметь в виду, что доверенность можно отозвать, а также она прекращает свое действие при смерти владельца. Нужно выйти напрямую на собственника и убедиться, что с ним все в порядке", — посоветовал он.
Последний момент, который должен насторожить потенциальных покупателей, когда квартиру под разными предлогами не дают осмотреть перед покупкой.
"Может быть и масса других фактов, которые должны вас насторожить, но они все могут иметь какие-то другие, вполне безобидные объяснения, поэтому не нужно пытаться стать юристом за два дня, а лучше обратиться к профессионалам, которые сопроводят сделку и уберегут ваши деньги от потери", — заключил эксперт.
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