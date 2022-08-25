https://crimea.ria.ru/20220825/priznaki-problemnoy-kvartiry-kak-ne-popastsya-na-obman-1124294810.html

Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман

Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман

При выборе недвижимости необходимо обращать внимание на признаки, которые должны насторожить покупателя и предостеречь от приобретения проблемной квартиры. Об... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T20:41

2022-08-25T20:41

2022-08-25T20:41

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. При выборе недвижимости необходимо обращать внимание на признаки, которые должны насторожить покупателя и предостеречь от приобретения проблемной квартиры. Об этом рассказал автор и руководитель программы профессиональной переподготовки "Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью" в НИУ ВШЭ Василий Неделько, пишет "Лента.ру".По словам эксперта первым делом необходимо обратить внимание на цену. Если цена сильно ниже рынка, чаще всего это указывает на проблемы, которые сразу необходимо выяснить и обговорить. Также настороженность должно вызвать предложение от собственника занизить официальную стоимость объекта, а большую часть суммы передать наличными"Не исключено, что продавец пытается нанести вред своим кредиторам, которые потом будут оспаривать эту сделку", — предупредил эксперт.Он также отметил, что на проблемы может указывать и торопливая сделка, строго ограниченная по времени продавцом.Кроме того, признаком проблемной квартиры, по его словам, является частая смена владельцев недвижимости в течение одного-трех лет. Так, по мнению эксперта, могут скрывать проблему за цепочкой "добросовестных" приобретателей.Последний момент, который должен насторожить потенциальных покупателей, когда квартиру под разными предлогами не дают осмотреть перед покупкой."Может быть и масса других фактов, которые должны вас насторожить, но они все могут иметь какие-то другие, вполне безобидные объяснения, поэтому не нужно пытаться стать юристом за два дня, а лучше обратиться к профессионалам, которые сопроводят сделку и уберегут ваши деньги от потери", — заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220809/net-bumag--net-kvartiry-chem-grozit-uterya-dokumentov-na-zhile-1124102727.html

https://crimea.ria.ru/20220816/rynok-shtormit--ekspert-obyasnila-situatsiyu-na-rynke-nedvizhimosti-1124172680.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта