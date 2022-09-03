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Главные события и заявления дня: 3 сентября

Главные события и заявления дня: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Главные события и заявления дня: 3 сентября

Попытка Украины захватить Запорожскую АЭС, оценка Эрдоганом усилий России по организации визита МАГАТЭ на атомную электростанцию, очередная атака ВСУ на... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T20:01

2022-09-03T20:01

2022-09-03T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Попытка Украины захватить Запорожскую АЭС, оценка Эрдоганом усилий России по организации визита МАГАТЭ на атомную электростанцию, очередная атака ВСУ на Брянскую область, трагедия с туристической группой при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке и похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка захвата АЭС и ответ РоссииУкраинские войска в ночь на субботу предприняли попытку захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ. Две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников предприняли попытку высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.ВКС России ответили на провокацию, уничтожив 20 катеров и лодок. Остальные развернулись и ушли в сторону украинской территории."Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности "Малка", нанесен удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта. По имеющейся информации, в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранены", - сообщили в Минобороны.Обстрел Брянской областиВ субботу утром ВСУ атаковали село Кистер Погарского района. При обстреле мирные жители не пострадали, однако повреждения получили ЛЭП, дороги, жилые дома."В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. В жилом многоквартирном доме и административном здании осколками снаряда повреждены окна. Также есть повреждения памятника, установленного воинам-освободителям, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны", — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Восстановление электрических сетей начнется после обследования территории на предмет безопасности.Путин и Эрдоган обсудили УкраинуПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер подчеркнул конструктивную роль РФ в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Главы государств также обсудили вопросы дальнейшего многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, о которых шла речь в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи.ЧП с туристами на КамчаткеПри восхождении на Ключевской вулкан погибли пятеро туристов, еще два человека пострадали. Группа из 12 человек, в составе которой находились жители разных регионов России, 30 августа выдвинулась на вулкан в сопровождении двух гидов. Накануне девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3300 метров, а остальные остались в лагере. На высоте почти 4200 метров туристы погибли, а один из гидов сломал ногу. На помощь группе на вертолете отправились спасатели и медики.Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска. Группа зарегистрирована по всем требованиям МЧС. Подробности происшествия выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.Прощание с ГорбачевымВ Москве прошла церемония прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. На гражданскую панихиду, которая проходила в Колонном зале Дома Союзов, пришли его близкие, соратники, политики, иностранные дипломаты и чиновники, артисты и обычные граждане.В числе присутствующих - зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, политик Григорий Явлинский, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, народная артистка СССР Алла Пугачева, композитор Виктор Дробыш, актер театра и кино Артур Смольянинов. Были на церемонии и послы США, Германии и Японии, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.После церемонии прощания Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой.Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html

https://crimea.ria.ru/20220903/moe-vremya-prishlo-kadyrov-zayavil-chto-zasidelsya-na-postu-glavy-chechni-1124394282.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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