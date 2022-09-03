https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html

ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС

ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 03.09.2022

ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС

Украинские войска накануне вечером вновь попытались захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T13:49

2022-09-03T13:49

2022-09-03T13:58

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска накануне вечером вновь попытались захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Около 23:00 по московскому времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников предприняли попытку высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.ВКС России нанесли по десанту удары четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в обратном направлении, уточнили в ведомстве. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220903/kak-vdv-rossii-ostanovili-proryv-vsu-1124388589.html

запорожская область

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всу (вооруженные силы украины), запорожская область