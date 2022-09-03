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ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 03.09.2022
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
Украинские войска накануне вечером вновь попытались захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T13:49
2022-09-03T13:58
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска накануне вечером вновь попытались захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Около 23:00 по московскому времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников предприняли попытку высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.ВКС России нанесли по десанту удары четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в обратном направлении, уточнили в ведомстве. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220903/kak-vdv-rossii-ostanovili-proryv-vsu-1124388589.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), запорожская область
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС

Минобороны: ВСУ 2 сентября попытались захватить Запорожскую АЭС

13:49 03.09.2022 (обновлено: 13:58 03.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска накануне вечером вновь попытались захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Около 23:00 по московскому времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников предприняли попытку высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.
ВКС России нанесли по десанту удары четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в обратном направлении, уточнили в ведомстве.
"Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности "Малка", нанесен удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке, где вышли на берег остатки десанта, - говорится в сообщении. - По имеющейся информации, в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранены".
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская область
 
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