https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html
Украинские войска атаковали Брянскую область – есть разрушения
Украинские войска атаковали Брянскую область – есть разрушения - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Украинские войска атаковали Брянскую область – есть разрушения
ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района, в результате чего повреждены линии электропередач, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T09:04
2022-09-03T09:04
2022-09-03T09:06
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района, в результате чего повреждены линии электропередач, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Мирные жители не пострадали.Кроме того, в результате атаки в жилом многоквартирном доме и административном здании осколками снаряда повреждены окна. Также есть повреждения памятника, установленного воинам-освободителям, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны.На месте работают все оперативные службы. Бригады РЭС начнут работы по восстановлению электрических сетей сразу после обследования территории на предмет безопасности.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму установлен желтый уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220903/kak-vdv-rossii-ostanovili-proryv-vsu-1124388589.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинские войска атаковали Брянскую область – есть разрушения
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны Украины
09:04 03.09.2022 (обновлено: 09:06 03.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района, в результате чего повреждены линии электропередач, дороги, в жилых домах выбиты стекла. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Мирные жители не пострадали.
"Сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет", — написал он.
Кроме того, в результате атаки в жилом многоквартирном доме и административном здании осколками снаряда повреждены окна. Также есть повреждения памятника, установленного воинам-освободителям, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны.
На месте работают все оперативные службы. Бригады РЭС начнут работы по восстановлению электрических сетей сразу после обследования территории на предмет безопасности.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму установлен желтый уровень террористической опасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.