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Эрдоган отметил роль России в визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Эрдоган отметил роль России в визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Эрдоган отметил роль России в визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине, в ходе разговора турецкий лидер подчеркнул... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T12:56
2022-09-03T12:56
2022-09-03T12:56
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
запорожская область
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине, в ходе разговора турецкий лидер подчеркнул конструктивную роль РФ в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Главы государств обсудили и вопросы дальнейшего многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, о которых шла речь в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи."Подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - добавили в Кремле.Кроме того, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию со стороны подконтрольной киевскому режиму 1 сентября. Она включает около 15 сотрудников секретариата Международного агентства, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами.
https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, запорожская область, политика
Эрдоган отметил роль России в визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Президент Турции Эрдоган отметил конструктивную роль России в визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине, в ходе разговора турецкий лидер подчеркнул конструктивную роль РФ в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки", - говорится в сообщении.
Главы государств обсудили и вопросы дальнейшего многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, о которых шла речь в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи.
"Подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - добавили в Кремле.
Кроме того, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию со стороны подконтрольной киевскому режиму 1 сентября. Она включает около 15 сотрудников секретариата Международного агентства, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами.