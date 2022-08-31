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Главные события и комментарии дня: 31 августа

Главные события и комментарии дня: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Главные события и комментарии дня: 31 августа

В Запорожье прибыла миссия МАГАТЭ.В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС. Наступление ВСУ провалилось. В Евросоюзе назвали условия для выдачи виз россиянам... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T22:03

2022-08-31T22:03

2022-08-31T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Запорожье прибыла миссия МАГАТЭ.В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС. Наступление ВСУ провалилось. В Евросоюзе назвали условия для выдачи виз россиянам. Черноморский флот пополнился новейшим буксиром. В Крыму запретили беспилотники и салюты. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Запорожье прибыла миссия МАГАТЭПо информации украинской стороны, инспекторы МАГАТЭ прибыли в подконтрольное Киеву Запорожье. Цель поездки – посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Специалисты должны помочь обеспечить безопасность станции, оценить ущерб и определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности. В составе миссии находятся 14 человек из стран Европы, Латинской Америки и Азии.В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭСВ Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По предварительным данным, диверсионная группа планировала совершить теракт во время визита на АЭС миссии МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не обеспечивает безопасность атомной электростанции. У задержанных обнаружено и изъято стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.Наступление ВСУ провалилосьВ Минобороны России заявили о провале попытки киевского режима провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.Так, в ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область) противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. Также в районе населенного пункта Сухой Ставок (Херсонская область) разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ.Всего в течение двух суток безуспешного наступления украинская армия потеряла более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП, около 50 других бронемашин, четыре боевых самолета, три вертолета.В Евросоюзе назвали условия для выдачи виз россиянамОпределенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально. Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он сделал это заявление после того, как главы МИД стран ЕС согласовали полную приостановку соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом."Есть общее понимание, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц. Мы не хотим отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны на Украине, от российского гражданского общества", - сказал он.Черноморский флот пополнился новейшим буксиромНовейший морской буксир "Капитан Найден" вошел в состав Черноморского флота. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на его борту прошла в Севастополе с участием представителей командования войсками Южного федерального округа, Черноморского флота, местных властей, духовенства и родственников моряка, именем которого названо судно.Морской буксир "Капитан Найден" построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения ЧФ. Это уже третье судно проекта 23470, предназначенное для эскортирования кораблей и судов в рамках дальних морских походов и их проводки в портах. А также для выполнения буксировки судов, плавучих объектов и сооружений как на чистой воде, так и во льдах.В Крыму запретили беспилотники и салютыВласти Крыма ввели запрет на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов на время проведения специальной военной операции. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Руководитель региона призвал крымчан и гостей полуострова отнестись к принятым ограничениям с пониманием и выразил надежду на сознательность и ответственность граждан.

https://crimea.ria.ru/20220831/v-mid-rf-rasschityvayut-chto-priezd-magate-ostanovit-yadernyy-shantazh-kieva-1124351169.html

https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-poteryali-bolee-17-tysyachi-soldat-v-khode-provalnogo-nastupleniya-1124354563.html

https://crimea.ria.ru/20220831/noveyshiy-buksir-voshel-v-sostav-chernomorskogo-flota-1124351810.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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