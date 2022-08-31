https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html

Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны

Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны

В Минобороны России заявили о провале попытки киевского режима провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях. РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T13:12

2022-08-31T13:12

2022-08-31T13:12

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны России заявили о провале попытки киевского режима провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях."Предпринятая попытка режима (президента Украины Владимира) Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась", – заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.Так, в ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область) противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками, отметил Конашенков.Также в районе населенного пункта Сухой Ставок (Херсонская область) разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220830/vs-rf-unichtozhili-bolee-1400-ukrainskikh-i-inostrannykh-boevikov--mo-1124342582.html

https://crimea.ria.ru/20220830/ekspert-otsenil-predely-voennoy-pomoschi-ukraine-ot-zapada-1124329442.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)