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Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны
Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны
В Минобороны России заявили о провале попытки киевского режима провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:12
2022-08-31T13:12
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны России заявили о провале попытки киевского режима провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях."Предпринятая попытка режима (президента Украины Владимира) Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась", – заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.Так, в ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область) противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками, отметил Конашенков.Также в районе населенного пункта Сухой Ставок (Херсонская область) разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России &gt;&gt;На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220830/vs-rf-unichtozhili-bolee-1400-ukrainskikh-i-inostrannykh-boevikov--mo-1124342582.html
https://crimea.ria.ru/20220830/ekspert-otsenil-predely-voennoy-pomoschi-ukraine-ot-zapada-1124329442.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны

МО РФ: попытка Киева наступать на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась

13:12 31.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны России заявили о провале попытки киевского режима провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.
"Предпринятая попытка режима (президента Украины Владимира) Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась", – заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 14:18
ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО
Так, в ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область) противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками, отметил Конашенков.
Также в районе населенного пункта Сухой Ставок (Херсонская область) разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 07:57Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России >>
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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