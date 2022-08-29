Рейтинг@Mail.ru
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-ponesli-bolshie-poteri-pri-neudachnoy-popytke-nastupleniya--mo-rossii-1124337814.html
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России - РИА Новости Крым, 29.08.2022
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления по трем направлениям в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери, сообщило... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T20:30
2022-08-29T20:30
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c05537d1fe9e8ddf734b10866813b19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления по трем направлениям в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери, сообщило Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, что украинские войска предприняли попытку наступления по прямому указанию президента Владимира Зеленского.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220829/lagerya-boevikov-aydar-i-azov-unichtozheny-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1124329754.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21258da80e871b8ec0f4218efa8d975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, херсонская область
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России

ВСУ понесли потери при неудачной попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях

20:30 29.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления по трем направлениям в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери, сообщило Минобороны России.
"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе — более 560 военнослужащих", — указали в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что украинские войска предприняли попытку наступления по прямому указанию президента Владимира Зеленского.
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
13:01
Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму
20:59До какого возраста детей нельзя учить читать и почему
20:38В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции
20:30ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
20:14ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
20:08"Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID
19:34Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе
19:16В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС
19:01Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта
18:31Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара
18:13Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения
17:52Ялта приняла миллион туристов с начала года
17:34Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
17:20В Евпатории бывший судебный пристав ответит за служебный подлог
16:51Крымчанам дали советы по информационной безопасности в сети
16:39На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД
16:29В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
16:24Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
16:11Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин
16:09Подозрительные вещи и ситуации: куда обращаться в Крыму
Лента новостейМолния