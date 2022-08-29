https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-ponesli-bolshie-poteri-pri-neudachnoy-popytke-nastupleniya--mo-rossii-1124337814.html
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России - РИА Новости Крым, 29.08.2022
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления по трем направлениям в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери, сообщило... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T20:30
2022-08-29T20:30
2022-08-29T20:30
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления по трем направлениям в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери, сообщило Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, что украинские войска предприняли попытку наступления по прямому указанию президента Владимира Зеленского.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220829/lagerya-boevikov-aydar-i-azov-unichtozheny-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1124329754.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, херсонская область
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
ВСУ понесли потери при неудачной попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления по трем направлениям в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери, сообщило Минобороны России.
"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе — более 560 военнослужащих", — указали в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что украинские войска предприняли попытку наступления по прямому указанию президента Владимира Зеленского.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.