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Боррель назвал условия для выдачи виз в ЕС россиянам - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Боррель назвал условия для выдачи виз в ЕС россиянам
Боррель назвал условия для выдачи виз в ЕС россиянам - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Боррель назвал условия для выдачи виз в ЕС россиянам
Определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T17:27
2022-08-31T17:27
европейский союз
в мире
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель после того, как главы МИД ЕС согласовали полную приостановку соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом."Есть общее понимание, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц. Мы не хотим отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны на Украине, от российского гражданского общества", - сказал он.Глава евродипломатии и ранее отмечал, что выступает против полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России и призвал к "избирательному" подходу.В среду главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
https://crimea.ria.ru/20220831/strany-evrosoyuza-ne-soglasovali-zapret-na-vydachu-viz-rossiyanam-1124357163.html
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европейский союз, в мире, российская федерация (россия, рф), общество
Боррель назвал условия для выдачи виз в ЕС россиянам

Боррель: некоторые категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС

17:27 31.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель после того, как главы МИД ЕС согласовали полную приостановку соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом.
"Есть общее понимание, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц. Мы не хотим отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны на Украине, от российского гражданского общества", - сказал он.
Денежные купюры и паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
15:13
Страны Евросоюза не согласовали запрет на выдачу виз россиянам
Глава евродипломатии и ранее отмечал, что выступает против полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России и призвал к "избирательному" подходу.
В среду главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
 
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