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Новейший буксир вошел в состав Черноморского флота - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Новейший буксир вошел в состав Черноморского флота
Новейший буксир вошел в состав Черноморского флота - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Новейший буксир вошел в состав Черноморского флота
Новейший морской буксир "Капитан Найден" вошел в состав Черноморского флота. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на его борту прошла в среду в... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T14:15
2022-08-31T14:15
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Новейший морской буксир "Капитан Найден" вошел в состав Черноморского флота. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на его борту прошла в среду в Севастополе с участием представителей командования войсками Южного федерального округа, Черноморского флота, местных властей, духовенства и родственников моряка, именем которого названо судно.Морской буксир "Капитан Найден" построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения ЧФ. Это уже третье судно проекта 23470, предназначенное для эскортирования кораблей и судов в рамках дальних морских походов и их проводки в портах. А также для выполнения буксировки судов, плавучих объектов и сооружений как на чистой воде, так и во льдах.Максимальная скорость буксира – 14 узлов (26 км/ч). Дальность плавания на полном ходу – 3 тысячи миль (5,5 км). Грузоподъемность — 200 тонн.Для работы с грузами и проведения спасательных операций он оснащен мощным краном и имеет вертолетную площадку на корме. А благодаря наличию специализированного оборудования способен тушить различные возгорания на надводных объектах.Приказом главкома ВМФ буксир получил имя ветерана Черноморского флота Сергея Найдена.Ранее в Севастополе катеру ЧФ присвоили имя погибшего в ходе СВО на Украине замкомандующего флотом по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.Сергей Анисимович Найден родился в Севастополе в 1911 году. С 1932 года – рулевой матрос в отделе плавсредств, с 1938 – капитан буксира "СП-13", построенного на Севморзаводе. Буксир под его командованием работал под Одессой, Севастополем, Керчью, Новороссийском, Туапсе.Участник обороны Одессы в годы Великой Отечественной войны. Его буксир последним покинул порт, собрав оставшихся бойцов и командиров, и прибыл в Севастополь. Обеспечивал осажденный город, доставлял защитникам боезапасы, вооружение и продовольствие, неоднократно подвергаясь налетам немецкой авиации. После оставления города снабжал войска Новороссийского участка фронта, выполняя буксировки несамоходных судов из Николаева и Севастополя в порты Кавказа.Боевые награды: медали "За оборону Одессы" и "За оборону Кавказа", ордена Отечественной войны I и II степени, орден "Красная Звезда".
https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-kater-chf-poluchil-imya-pogibshego-na-ukraine-zamkoma-1124215612.html
https://crimea.ria.ru/20220819/vitse-admiral-sokolov-podtverdil-svoe-naznachenie-vrio-komanduyuschego-chf-1124219275.html
https://crimea.ria.ru/20220819/imenem-pogibshego-na-kreysere-moskva-moryaka-nazovut-park-v-sevastopole-1124225306.html
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
Новейший буксир вошел в состав Черноморского флота

Черноморский флот в Севастополе пополнился новейшим буксиром

14:15 31.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваЧерноморский флот пополнился новейшим морским буксиром "Капитан Найден"
Черноморский флот пополнился новейшим морским буксиром Капитан Найден - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Новейший морской буксир "Капитан Найден" вошел в состав Черноморского флота. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на его борту прошла в среду в Севастополе с участием представителей командования войсками Южного федерального округа, Черноморского флота, местных властей, духовенства и родственников моряка, именем которого названо судно.
Морской буксир "Капитан Найден" построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения ЧФ. Это уже третье судно проекта 23470, предназначенное для эскортирования кораблей и судов в рамках дальних морских походов и их проводки в портах. А также для выполнения буксировки судов, плавучих объектов и сооружений как на чистой воде, так и во льдах.
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Максимальная скорость буксира – 14 узлов (26 км/ч). Дальность плавания на полном ходу – 3 тысячи миль (5,5 км). Грузоподъемность — 200 тонн.
Для работы с грузами и проведения спасательных операций он оснащен мощным краном и имеет вертолетную площадку на корме. А благодаря наличию специализированного оборудования способен тушить различные возгорания на надводных объектах.
Приказом главкома ВМФ буксир получил имя ветерана Черноморского флота Сергея Найдена.
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Ранее в Севастополе катеру ЧФ присвоили имя погибшего в ходе СВО на Украине замкомандующего флотом по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
Сергей Анисимович Найден родился в Севастополе в 1911 году. С 1932 года – рулевой матрос в отделе плавсредств, с 1938 – капитан буксира "СП-13", построенного на Севморзаводе. Буксир под его командованием работал под Одессой, Севастополем, Керчью, Новороссийском, Туапсе.
Участник обороны Одессы в годы Великой Отечественной войны. Его буксир последним покинул порт, собрав оставшихся бойцов и командиров, и прибыл в Севастополь. Обеспечивал осажденный город, доставлял защитникам боезапасы, вооружение и продовольствие, неоднократно подвергаясь налетам немецкой авиации. После оставления города снабжал войска Новороссийского участка фронта, выполняя буксировки несамоходных судов из Николаева и Севастополя в порты Кавказа.
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СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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