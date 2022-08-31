https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-poteryali-bolee-17-tysyachi-soldat-v-khode-provalnogo-nastupleniya-1124354563.html
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
В течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:34
2022-08-31T13:34
2022-08-31T13:34
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110910/63/1109106379_0:85:965:628_1920x0_80_0_0_e8444112a0a7685d788352a7a9334a7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП и четыре боевых самолета, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220831/vs-rf-unichtozhili-postavlennye-kievu-polskie-tanki-v-khersonskoy-oblasti-1124354396.html
https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110910/63/1109106379_7:0:958:713_1920x0_80_0_0_ad7953a1bd7bc9f013ba18f5107f27f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
Минобороны РФ: потери ВСУ в ходе провального наступления составили 1,7 тысячи человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП и четыре боевых самолета, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева
провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.
"За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих", – сказал он на брифинге в среду.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.