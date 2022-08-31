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ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
В течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:34
2022-08-31T13:34
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП и четыре боевых самолета, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220831/vs-rf-unichtozhili-postavlennye-kievu-polskie-tanki-v-khersonskoy-oblasti-1124354396.html
https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html
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news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления

Минобороны РФ: потери ВСУ в ходе провального наступления составили 1,7 тысячи человек

13:34 31.08.2022
 
© Flickr/ U.S. Army Europe ImagesСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Flickr/ U.S. Army Europe Images
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП и четыре боевых самолета, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.
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"За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих", – сказал он на брифинге в среду.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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