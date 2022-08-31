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Аксенов разоблачил заявления Киева о "грядущей эвакуации" крымчан - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Аксенов разоблачил заявления Киева о "грядущей эвакуации" крымчан
Аксенов разоблачил заявления Киева о "грядущей эвакуации" крымчан - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Аксенов разоблачил заявления Киева о "грядущей эвакуации" крымчан
Очередные фантазийные заявления Киева о планах "по эвакуации крымчан с полуострова на время его деоккупации" нужны Зеленскому для того, чтобы отвлечь украинцев... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T09:36
2022-08-31T09:59
крым
сергей аксенов
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Очередные фантазийные заявления Киева о планах "по эвакуации крымчан с полуострова на время его деоккупации" нужны Зеленскому для того, чтобы отвлечь украинцев от провалов ВСУ и экономической катастрофы внутри страны, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.Накануне cоветник Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина начала прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма."Чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода "дымовая завеса", которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь если руководство Украины говорит о "деоккупации Крыма", значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении &gt;&gt;Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка".Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220830/krym-pokazal-realnuyu-effektivnost-sanktsiy-vsemu-miru--bloger-ssha-1124345166.html
https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-otvetili-na-ugrozy-kieva-atakovat-krymskiy-most-1124331128.html
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крым, сергей аксенов, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире
Аксенов разоблачил заявления Киева о "грядущей эвакуации" крымчан

Глава Крыма Аксенов разоблачил заявления Киева о планах по эвакуации крымчан

09:36 31.08.2022 (обновлено: 09:59 31.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Очередные фантазийные заявления Киева о планах "по эвакуации крымчан с полуострова на время его деоккупации" нужны Зеленскому для того, чтобы отвлечь украинцев от провалов ВСУ и экономической катастрофы внутри страны, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.
Накануне cоветник Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина начала прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма.
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"Чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода "дымовая завеса", которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь если руководство Украины говорит о "деоккупации Крыма", значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении >>
Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка".
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В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост
Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
КрымСергей АксеновУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)В мире
 
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