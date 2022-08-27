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В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса
В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса - РИА Новости Крым, 27.08.2022
В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса
Политическая система Чехии окажется под угрозой, а Европейскому Союзу может грозить революция, если энергетический кризис в Европе не будет разрешен. Такое... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T11:52
2022-08-27T11:52
2022-08-27T11:55
европейский союз
экономика
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Политическая система Чехии окажется под угрозой, а Европейскому Союзу может грозить революция, если энергетический кризис в Европе не будет разрешен. Такое заявление сделал министр юстиции Чехии Павел Блажек, пишет "Коммерсант" со ссылкой на европейское издание."Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ >>Выступая в палате депутатов, министр также отметил, что нынешняя ситуация в социальной сфере и атмосфера в обществе являются "наиболее драматичными" с 1989 года.В пятницу стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов. Такой тариф установлен впервые с марта.Ранее рекордная цена – 3 300 долларов за тысячу кубов газа – была зафиксирована 22 августа.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России из-за безуспешных поисков новых поставщиков газа на замену поставкам от российского "Газпрома".Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы >>
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европейский союз, экономика, в мире, санкции против россии
В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса
Минюст Чехии: Евросоюзу грозит революция из-за энергокризиса
11:52 27.08.2022 (обновлено: 11:55 27.08.2022)