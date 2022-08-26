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Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров
В пятницу стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов. Такой тариф установлен впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T19:36
2022-08-26T18:19
европейский союз
экономика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В пятницу стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов. Такой тариф установлен впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет РИА Новости.Торги ближайшие фьючерсы открыли на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров, но цена уже выросла на 6,6%, и составила 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3290,2 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.Ранее рекордная цена – 3 300 долларов за тысячу кубов газа – была зафиксирована 22 августа.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России из-за безуспешных поисков новых поставщиков газа на замену поставкам от российского "Газпрома".Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.После начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа Совет ЕС принял решение об уменьшении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последнюю пятилетку.
https://crimea.ria.ru/20220822/medvedev-sprognoziroval-tsenu-na-gaz-dlya-evropy-k-kontsu-goda-1124245026.html
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https://crimea.ria.ru/20220825/pravitelstvo-frg-sekonomit-energoresursy-za-schet-grazhdan-i-kompaniy-1124281555.html
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РИА Новости Крым
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европейский союз, экономика, в мире, новости
Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров

В Европе биржевые цены на газ впервые с марта превысили 3500 долларов за тысячу кубометров

19:36 26.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В пятницу стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов. Такой тариф установлен впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет РИА Новости.
Торги ближайшие фьючерсы открыли на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров, но цена уже выросла на 6,6%, и составила 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3290,2 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:24
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
Ранее рекордная цена – 3 300 долларов за тысячу кубов газа – была зафиксирована 22 августа.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России из-за безуспешных поисков новых поставщиков газа на замену поставкам от российского "Газпрома".
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Гаага - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
10:03
Власти Гааги призовут временно отказаться от санкций ЕС против России
После начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа Совет ЕС принял решение об уменьшении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последнюю пятилетку.
Германия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 08:29
Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
 
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