https://crimea.ria.ru/20220826/stoimost-gaza-v-evrope-podskochila-do-3500-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-1124310440.html
Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров
В пятницу стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов. Такой тариф установлен впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T19:36
2022-08-26T19:36
2022-08-26T18:19
европейский союз
экономика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0e/1121733113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9674d0d3d654141dde145de4037bd3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В пятницу стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов. Такой тариф установлен впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет РИА Новости.Торги ближайшие фьючерсы открыли на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров, но цена уже выросла на 6,6%, и составила 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3290,2 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.Ранее рекордная цена – 3 300 долларов за тысячу кубов газа – была зафиксирована 22 августа.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России из-за безуспешных поисков новых поставщиков газа на замену поставкам от российского "Газпрома".Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.После начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа Совет ЕС принял решение об уменьшении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последнюю пятилетку.
https://crimea.ria.ru/20220822/medvedev-sprognoziroval-tsenu-na-gaz-dlya-evropy-k-kontsu-goda-1124245026.html
https://crimea.ria.ru/20220826/vlasti-gaagi-prizovut-vremenno-otkazatsya-ot-sanktsiy-es-protiv-rossii-1124298529.html
https://crimea.ria.ru/20220825/pravitelstvo-frg-sekonomit-energoresursy-za-schet-grazhdan-i-kompaniy-1124281555.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0e/1121733113_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_036138081342dc85849f2a1cc6084c99.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский союз, экономика, в мире, новости
Стоимость газа в Европе подскочила до 3500 долларов за тысячу кубометров
В Европе биржевые цены на газ впервые с марта превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В пятницу стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов. Такой тариф установлен впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет РИА Новости.
Торги ближайшие фьючерсы открыли на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров, но цена уже выросла на 6,6%, и составила 3507,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3290,2 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.
Ранее рекордная цена
– 3 300 долларов за тысячу кубов газа – была зафиксирована 22 августа.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Гааги просят Евросоюз
временно освободить город от введенных санкций ЕС против России из-за безуспешных поисков новых поставщиков газа на замену поставкам от российского "Газпрома".
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
После начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа Совет ЕС принял решение об уменьшении потребления газа
на 15% по сравнению со средним показателем за последнюю пятилетку.