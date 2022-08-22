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Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов
Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов
Цена на газ в Европе взлетела до 3 000 долларов за тысячу кубометров. Такой рост зафиксирован впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:05
2022-08-22T12:05
европейский союз
олаф шольц
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Цена на газ в Европе взлетела до 3 000 долларов за тысячу кубометров. Такой рост зафиксирован впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи, пишет РИА Новости.Уточняется, что на открытии торгов сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) подскочили до 2 800 долларов, к 11:07 мск торговались на уровне 2 921 доллар, а затем выросли выше 3 000, прибавив 18% к расчетной цене предыдущего торгового дня.На этом фоне Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Канаду, который проходит с 21 до 23 августа, рассчитывает договориться о налаживании поставок из Оттавы на замену российского газа, пишет DPA. По данным СМИ, Берлин хочет договориться выстроить экономику на основе зеленого водорода, а также договориться о поставках сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита.Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа Совет ЕС принял решение об уменьшении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последнюю пятилетку.
https://crimea.ria.ru/20220811/bolgarii-nado-dat-perezimovat-bez-rossiyskogo-gaza--senator-1124131769.html
https://crimea.ria.ru/20220805/evropa-sokraschaet-potreblenie-gaza-na-15-1124080747.html
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РИА Новости Крым
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60
европейский союз, олаф шольц, в мире, экономика
Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов

Цена на газ в Европе выросла до 3000 долларов за тысячу кубов впервые с марта

12:05 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Цена на газ в Европе взлетела до 3 000 долларов за тысячу кубометров. Такой рост зафиксирован впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи, пишет РИА Новости.
Уточняется, что на открытии торгов сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) подскочили до 2 800 долларов, к 11:07 мск торговались на уровне 2 921 доллар, а затем выросли выше 3 000, прибавив 18% к расчетной цене предыдущего торгового дня.
Председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:06
Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор
На этом фоне Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Канаду, который проходит с 21 до 23 августа, рассчитывает договориться о налаживании поставок из Оттавы на замену российского газа, пишет DPA. По данным СМИ, Берлин хочет договориться выстроить экономику на основе зеленого водорода, а также договориться о поставках сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита.
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Газ огонь
5 августа, 18:06
Европа сокращает потребление газа на 15%
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа Совет ЕС принял решение об уменьшении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последнюю пятилетку.
 
Европейский СоюзОлаф ШольцВ миреЭкономика
 
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