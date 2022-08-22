https://crimea.ria.ru/20220822/vpervye-s-marta-tsena-na-gaz-v-evrope-vzletela-do-3-tysyach-dollarov-1124244753.html

Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов

Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов

Цена на газ в Европе взлетела до 3 000 долларов за тысячу кубометров. Такой рост зафиксирован впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T12:05

2022-08-22T12:05

2022-08-22T12:05

европейский союз

олаф шольц

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Цена на газ в Европе взлетела до 3 000 долларов за тысячу кубометров. Такой рост зафиксирован впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи, пишет РИА Новости.Уточняется, что на открытии торгов сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) подскочили до 2 800 долларов, к 11:07 мск торговались на уровне 2 921 доллар, а затем выросли выше 3 000, прибавив 18% к расчетной цене предыдущего торгового дня.На этом фоне Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Канаду, который проходит с 21 до 23 августа, рассчитывает договориться о налаживании поставок из Оттавы на замену российского газа, пишет DPA. По данным СМИ, Берлин хочет договориться выстроить экономику на основе зеленого водорода, а также договориться о поставках сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита.Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа Совет ЕС принял решение об уменьшении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последнюю пятилетку.

https://crimea.ria.ru/20220811/bolgarii-nado-dat-perezimovat-bez-rossiyskogo-gaza--senator-1124131769.html

https://crimea.ria.ru/20220805/evropa-sokraschaet-potreblenie-gaza-na-15-1124080747.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, олаф шольц, в мире, экономика