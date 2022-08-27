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Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели
Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели
Решение Путина об увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ, новые фантазии Зеленского о Крыме, вероятность провокаций со стороны киевского режима,... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T17:07
2022-08-27T17:07
новости
крым
владимир зеленский (президент украины)
владимир путин (политик)
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Решение Путина об увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ, новые фантазии Зеленского о Крыме, вероятность провокаций со стороны киевского режима, работа ПВО над Севастополем и внезапное решение Великобритании по Развожаеву. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:… выясняли, кто пойдет в армиюВ четверг президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ, их общее число составит 2 млн 39 тысяч 758 человек. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, такой шаг потребовался для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах России на время проведения специальной военной операции на Украине. Также Хроленко пояснил, что речь не идет об увеличении призыва на срочную службу. России не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей, нужны дополнительных сто тысяч профессионалов, которых будут мотивировать соответствующими зарплатами в вооруженных силах, социальными гарантиями, жильем и так далее, уверен эксперт.…не верили новым фантазиям Зеленского23 августа президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Заявление прозвучало в рамках саммита "Крымская платформа" как раз перед Днем независимости Украины, который в стране отмечается 24 августа.В Крыму такое заявление объяснили просто и понятно: на фоне провалов ВСУ нужно показать своему населению (или скорее читателям украинских информканалов) и иностранным донорам, что Украина якобы в отличной форме и способна перенести боевые действия непосредственно на российскую территорию. Да и самим украинцам нужно показать, что национальные лидеры "способны добиваться "перемог". То есть нужно "продать" качественный идеологический продукт.…ждали провокаций от Киева в День независимости УкраиныЕще задолго до Дня независимости Украины "на той стороне" предвкушали "удары по Крымскому мосту" и другие неприятности для Крыма и России. Накануне политолог Андрей Никифоров напомнил, что все меры по обеспечению безопасности полуострова уже приняты. Также Никифиров не исключал масштабные провокации Киева против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом Россию. При этом действующий киевский режим способен на подлости вне зависимости от каких-либо дат, считает эксперт.…останавливали съемку21 августа в Крыму в районе аэропорта Бельбек снова сработали системы ПВО. В этой связи губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал поменьше снимать и тем более выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны. "Если уж снимаете, то без привязки к местности", - попросил он.…радовались за РазвожаеваКстати, Развожаев больше не числится в санкционном списке Великобритании, в который попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности главы города. Об этом стало известно 23 августа. Такое решение в Соединенном королевстве не объяснили никак, но, по-видимому, для самого севастопольского губернатора это ничего не изменило, поскольку ранее он заявлял, что не имеет активов за рубежом и предпочитает отдыхать на Родине.
https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html
https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html
https://crimea.ria.ru/20220826/shou-biznes-ne-pro-menya--shaman-o-patriotizme-imidzhe-i-khitakh-1124303004.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, владимир зеленский (президент украины), владимир путин (политик), армия и флот, специальная военная операция рф на украине, михаил развожаев
Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

17:07 27.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения
Военнослужащий российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Решение Путина об увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ, новые фантазии Зеленского о Крыме, вероятность провокаций со стороны киевского режима, работа ПВО над Севастополем и внезапное решение Великобритании по Развожаеву. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели:
… выясняли, кто пойдет в армию
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ, их общее число составит 2 млн 39 тысяч 758 человек. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, такой шаг потребовался для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах России на время проведения специальной военной операции на Украине. Также Хроленко пояснил, что речь не идет об увеличении призыва на срочную службу. России не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей, нужны дополнительных сто тысяч профессионалов, которых будут мотивировать соответствующими зарплатами в вооруженных силах, социальными гарантиями, жильем и так далее, уверен эксперт.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 13:04
Российские войска вышли к админгранице Николаевской области
…не верили новым фантазиям Зеленского
23 августа президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Заявление прозвучало в рамках саммита "Крымская платформа" как раз перед Днем независимости Украины, который в стране отмечается 24 августа.
В Крыму такое заявление объяснили просто и понятно: на фоне провалов ВСУ нужно показать своему населению (или скорее читателям украинских информканалов) и иностранным донорам, что Украина якобы в отличной форме и способна перенести боевые действия непосредственно на российскую территорию. Да и самим украинцам нужно показать, что национальные лидеры "способны добиваться "перемог". То есть нужно "продать" качественный идеологический продукт.
Президент Украины Владимир Зеленский
23 августа, 13:00
Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров
…ждали провокаций от Киева в День независимости Украины
Еще задолго до Дня независимости Украины "на той стороне" предвкушали "удары по Крымскому мосту" и другие неприятности для Крыма и России. Накануне политолог Андрей Никифоров напомнил, что все меры по обеспечению безопасности полуострова уже приняты. Также Никифиров не исключал масштабные провокации Киева против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом Россию. При этом действующий киевский режим способен на подлости вне зависимости от каких-либо дат, считает эксперт.
…останавливали съемку
21 августа в Крыму в районе аэропорта Бельбек снова сработали системы ПВО. В этой связи губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал поменьше снимать и тем более выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны. "Если уж снимаете, то без привязки к местности", - попросил он.
…радовались за Развожаева
Кстати, Развожаев больше не числится в санкционном списке Великобритании, в который попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности главы города. Об этом стало известно 23 августа. Такое решение в Соединенном королевстве не объяснили никак, но, по-видимому, для самого севастопольского губернатора это ничего не изменило, поскольку ранее он заявлял, что не имеет активов за рубежом и предпочитает отдыхать на Родине.
Shaman - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 13:44
"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах
 
НовостиКрымВладимир Зеленский (президент Украины)Владимир Путин (политик)Армия и флотСпециальная военная операция РФ на УкраинеМихаил Развожаев
 
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17:07Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели
16:23Открыт "женский секрет" пользования кредитками в России
15:56Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ
15:38Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин
15:30Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
14:52ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК
14:23В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
13:46Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS
13:29ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом
13:19Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
13:03Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства
12:19Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам
11:52В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса
11:27Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области
11:05Десантники остановили прорыв ВСУ на юге Украины 0:52
10:29Число заболевших ковидом в Крыму и Севастополе неуклонно растет
09:50Почему не приняли итоговый документ конференции ДНЯО
09:32Унесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе
09:12Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок
08:56Врачи назвали чудо-траву от всех болезней
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