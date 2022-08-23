https://crimea.ria.ru/20220823/kakuyu-provokatsiyu-mozhet-ustroit-kiev-v-den-nezavisimosti--ekspert-1124262613.html

Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт

Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт

Ко Дню независимости Украины офис президента Владимира Зеленского может готовить масштабную провокацию против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T19:48

2022-08-23T19:48

2022-08-23T19:48

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей никифоров

политика

украина

российская федерация (россия, рф)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ко Дню независимости Украины офис президента Владимира Зеленского может готовить масштабную провокацию против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом Россию, считает политолог Андрей Никифоров.По словам эксперта, об этом свидетельствуют решение о переводе всех чиновников на дистанционную работу в этот день, запрет массовых мероприятий в Киеве и других крупных городах Украины, введение комендантского часа в Харькове, а также заявление самого Зеленского о том, что в День независимости Москва якобы запланировала "нечто особо уродливое и порочное"."Очень сложно прогнозировать все эти подлости, потому что у них (властей Украины – ред.) здесь фантазия не иссякает. Достаточно тревожно слышать о том, что они нагнетают истерию внутри страны, прежде всего в Киеве, потому что какую-то гадость они могут и там организовать, чтобы потом показать то, о чем говорил Зеленский. С них станется", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Россия никак не сможет предотвратить подобные провокации. Что касается возможных попыток нанесения ударов по Крыму в этот день, политолог выразил надежду, что все меры по обеспечению безопасности полуострова уже приняты.Киев угрожает повторением диверсий в Крыму >>Никифоров также отметил необходимость общественного содействия жителей и гостей Крыма в этом деле, чтобы при этом оно не мешало военным и другим структурам выполнять свои непосредственные функции.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории. Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО. Руководители Республики Крым Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев заверили, что регионы находятся под надежной защитой.

https://crimea.ria.ru/20220822/ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-posledney-cherte-konflikta-na-ukraine-1124244400.html

https://crimea.ria.ru/20220816/diversiya-v-dzhankoe-v-minoborony-raskryli-podrobnosti-chp-v-krymu-1124181392.html

https://crimea.ria.ru/20220817/veteran-fso-otsenil-ugrozy-iz-kieva-o-novykh-diversiyakh-v-krymu-1124195174.html

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мнения, андрей никифоров, политика, украина, российская федерация (россия, рф), крым