Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт
Эксперт: в День независимости Украины Киев может устроить провокацию против своих граждан
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ко Дню независимости Украины офис президента Владимира Зеленского может готовить масштабную провокацию против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом Россию, считает политолог Андрей Никифоров.
По словам эксперта, об этом свидетельствуют решение о переводе всех чиновников на дистанционную работу в этот день, запрет массовых мероприятий в Киеве и других крупных городах Украины, введение комендантского часа в Харькове, а также заявление самого Зеленского о том, что в День независимости Москва якобы запланировала "нечто особо уродливое и порочное".
"Очень сложно прогнозировать все эти подлости, потому что у них (властей Украины – ред.) здесь фантазия не иссякает. Достаточно тревожно слышать о том, что они нагнетают истерию внутри страны, прежде всего в Киеве, потому что какую-то гадость они могут и там организовать, чтобы потом показать то, о чем говорил Зеленский. С них станется", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, Россия никак не сможет предотвратить подобные провокации. Что касается возможных попыток нанесения ударов по Крыму в этот день, политолог выразил надежду, что все меры по обеспечению безопасности полуострова уже приняты.
Никифоров также отметил необходимость общественного содействия жителей и гостей Крыма в этом деле, чтобы при этом оно не мешало военным и другим структурам выполнять свои непосредственные функции.
"Я имею в виду готовность прийти на помощь своим соседям, просто согражданам, которые живут в Крыму. Это сейчас крайне необходимо. Серьезность, бдительность и готовность к взаимовыручке – это то, что сейчас нам поможет все это преодолеть и свести к минимуму все потуги киевского режима нас достать", – пояснил эксперт.
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