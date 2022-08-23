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Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220823/kakuyu-provokatsiyu-mozhet-ustroit-kiev-v-den-nezavisimosti--ekspert-1124262613.html
Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт
Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт
Ко Дню независимости Украины офис президента Владимира Зеленского может готовить масштабную провокацию против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T19:48
2022-08-23T19:48
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей никифоров
политика
украина
российская федерация (россия, рф)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ко Дню независимости Украины офис президента Владимира Зеленского может готовить масштабную провокацию против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом Россию, считает политолог Андрей Никифоров.По словам эксперта, об этом свидетельствуют решение о переводе всех чиновников на дистанционную работу в этот день, запрет массовых мероприятий в Киеве и других крупных городах Украины, введение комендантского часа в Харькове, а также заявление самого Зеленского о том, что в День независимости Москва якобы запланировала "нечто особо уродливое и порочное"."Очень сложно прогнозировать все эти подлости, потому что у них (властей Украины – ред.) здесь фантазия не иссякает. Достаточно тревожно слышать о том, что они нагнетают истерию внутри страны, прежде всего в Киеве, потому что какую-то гадость они могут и там организовать, чтобы потом показать то, о чем говорил Зеленский. С них станется", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Россия никак не сможет предотвратить подобные провокации. Что касается возможных попыток нанесения ударов по Крыму в этот день, политолог выразил надежду, что все меры по обеспечению безопасности полуострова уже приняты.Киев угрожает повторением диверсий в Крыму &gt;&gt;Никифоров также отметил необходимость общественного содействия жителей и гостей Крыма в этом деле, чтобы при этом оно не мешало военным и другим структурам выполнять свои непосредственные функции.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории. Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО. Руководители Республики Крым Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев заверили, что регионы находятся под надежной защитой.
https://crimea.ria.ru/20220822/ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-posledney-cherte-konflikta-na-ukraine-1124244400.html
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мнения, андрей никифоров, политика, украина, российская федерация (россия, рф), крым
Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт

Эксперт: в День независимости Украины Киев может устроить провокацию против своих граждан

19:48 23.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Ко Дню независимости Украины офис президента Владимира Зеленского может готовить масштабную провокацию против своих же граждан, чтобы потом обвинить в этом Россию, считает политолог Андрей Никифоров.
По словам эксперта, об этом свидетельствуют решение о переводе всех чиновников на дистанционную работу в этот день, запрет массовых мероприятий в Киеве и других крупных городах Украины, введение комендантского часа в Харькове, а также заявление самого Зеленского о том, что в День независимости Москва якобы запланировала "нечто особо уродливое и порочное".
"Очень сложно прогнозировать все эти подлости, потому что у них (властей Украины – ред.) здесь фантазия не иссякает. Достаточно тревожно слышать о том, что они нагнетают истерию внутри страны, прежде всего в Киеве, потому что какую-то гадость они могут и там организовать, чтобы потом показать то, о чем говорил Зеленский. С них станется", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По словам эксперта, Россия никак не сможет предотвратить подобные провокации. Что касается возможных попыток нанесения ударов по Крыму в этот день, политолог выразил надежду, что все меры по обеспечению безопасности полуострова уже приняты.
Киев угрожает повторением диверсий в Крыму >>
Никифоров также отметил необходимость общественного содействия жителей и гостей Крыма в этом деле, чтобы при этом оно не мешало военным и другим структурам выполнять свои непосредственные функции.
"Я имею в виду готовность прийти на помощь своим соседям, просто согражданам, которые живут в Крыму. Это сейчас крайне необходимо. Серьезность, бдительность и готовность к взаимовыручке – это то, что сейчас нам поможет все это преодолеть и свести к минимуму все потуги киевского режима нас достать", – пояснил эксперт.
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