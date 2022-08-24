https://crimea.ria.ru/20220824/itogi-sammita-krymskoy-platformy--otsenki-ekspertov-1124279230.html
Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов
Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов
Прошедший накануне второй саммит так называемой "Крымской платформы" не удивил сенсациями: участники главным образом соревновались в русофобской риторике и... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T17:02
2022-08-24T17:02
2022-08-24T17:02
радио "спутник в крыму"
украина
крым
владимир зеленский (президент украины)
политика
форго
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Прошедший накануне второй саммит так называемой "Крымской платформы" не удивил сенсациями: участники главным образом соревновались в русофобской риторике и абсурдности собственных заявлений, а руководство Украины традиционно выпрашивало деньги и оружие для борьбы с Россией. Такие оценки прошедшего мероприятия озвучили руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева и политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Дальновидность "платформенных пассажиров"Так, комментируя расширение количества участников по сравнению с прошлогодним саммитом, Киселева отметила, что этому способствовала не российская спецоперация, а виртуальный формат этого, как ранее выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, "русофобского шабаша".Уровень статусности присутствующих, по ее словам, не изменился. Об этом можно судить по представительству главного идеолога русофобии – США. Если в прошлом году Штаты представлял министр транспорта, то в этом году – тоже министр, но уже энергетики, с учетом актуальности кризисов.Практически не изменились по сравнению с прошлым саммитом и темы для обсуждения, отметила Киселева. Осталось основное – русофобская риторика. Вторая цель – это обещания помощи Украине, в том числе и в возвращении Крыма."Третья составляющая – требования о "соблюдении прав человека" в Крыму, но не всех, а в соответствии с этническим отбором. Здесь участники саммита подсознательно или "по Фрейду" подтвердили общую тенденцию коллективного Запада – тотальное нарушение международных норм и прав человека. Как говорится, "у кого что болит, тот о том и говорит" или громче всех кричат о нарушениях сами нарушители", - констатировала эксперт.Таким же смехотворным являются и планы Зеленского на "восстановление Крыма" через разрушение всего, что построила Россия после возвращения полуострова на Родину, считает специалист. Подобные идеи могут возникать только "в больной голове с неадекватным воображением", прокомментировала руководитель крымского филиала ФоРГО.Киселева также приветствовала озвученное президентом Польши Анжеем Дудой желание посетить вместе с Зеленским Крым "после деоккупации", но предложила лидерам двух стран "не ждать, когда рак на горе свиснет, а приехать прямо сейчас".Намерение "пассажиров" этой "платформы" провести еще один саммит в этом году, но уже в оффлайн-режиме и за пределами Украины – в Хорватии, Киселева назвала дальновидным, поскольку "за виртуальным форматом нынешнего саммита может последовать виртуальность самой Украины".Слоган нищих всех временПолитолог Вадим Петров считает, что главная задача нынешнего саммита, как и в прошлом году, сводится к одной задаче для Украины – выпросить как можно больше финансовой и другой помощи от партнеров и "сочувствующих".В Европе, по словам политолога, лучше всех "подает" польский президент Дуда, однако интерес Варшавы в данном случае очевиден."Полагаю, поляки вполне искренне надеяться, что им воздастся за их усилия в обеспечении "победы Украины над Россией". В их понимании хорошо бы, если бы это воздалось пятью-шестью областями Западной Украины. Пока все идет по плану Варшавы. Поляки активно внедряются в местный управленческий аппарат и делают это достаточно успешно", - пояснил он.По мнению Петрова, саммит производил "жалкое впечатление", и этого не могли изменить даже резко агрессивные антироссийские выпады некоторых европейских лидеров. В этом плане всех перещеголял президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал Запад не идти ни на какие компромиссы с Россией и воевать с нею до конца."Думаю, Макрон бушевал из-за того, что когда он недавно позвонил Владимиру Путину, видимо, услышал от российского лидера несколько "теплых слов" относительно его политики и стремления играть на все стороны. Судя по всему, Макрон обиделся и высказал все, что о нас думает. То, что мы о нем думаем он, видимо, тоже понял. Полагаю, дружеские связи России именно с этим президентом остались в прошлом", – полагает эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, крым, владимир зеленский (президент украины), политика, форго, наталья киселева
Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов
Политические эксперты оценили итоги второго саммита "Крымской платформы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Прошедший накануне второй саммит так называемой "Крымской платформы" не удивил сенсациями: участники главным образом соревновались в русофобской риторике и абсурдности собственных заявлений, а руководство Украины традиционно выпрашивало деньги и оружие для борьбы с Россией. Такие оценки прошедшего мероприятия озвучили руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева и политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.
Дальновидность "платформенных пассажиров"
Так, комментируя расширение количества участников по сравнению с прошлогодним саммитом, Киселева отметила, что этому способствовала не российская спецоперация, а виртуальный формат этого, как ранее выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, "русофобского шабаша".
"Дистанционный формат, что могут подтвердить все школьные учителя и вузовские преподаватели, всегда повышает онлайн посещаемость, но не способствует эффективности обучения, в данном случае – эффективности мероприятия", - отметила эксперт в комментарии РИА Новости Крым.
Уровень статусности присутствующих, по ее словам, не изменился. Об этом можно судить по представительству главного идеолога русофобии – США. Если в прошлом году Штаты представлял министр транспорта, то в этом году – тоже министр, но уже энергетики, с учетом актуальности кризисов.
Практически не изменились по сравнению с прошлым саммитом и темы для обсуждения, отметила Киселева. Осталось основное – русофобская риторика. Вторая цель – это обещания помощи Украине, в том числе и в возвращении Крыма.
"Третья составляющая – требования о "соблюдении прав человека" в Крыму, но не всех, а в соответствии с этническим отбором. Здесь участники саммита подсознательно или "по Фрейду" подтвердили общую тенденцию коллективного Запада – тотальное нарушение международных норм и прав человека. Как говорится, "у кого что болит, тот о том и говорит" или громче всех кричат о нарушениях сами нарушители", - констатировала эксперт.
Заявления украинского президента Зеленского о "добавлении законодательного и экономического вектора для Крыма" выглядят, по словам Киселевой, смешно, поскольку "в стране тотального беззакония говорить о законодательстве – это политический оксюморон".
Таким же смехотворным являются и планы Зеленского на "восстановление Крыма" через разрушение всего, что построила Россия после возвращения полуострова на Родину, считает специалист. Подобные идеи могут возникать только "в больной голове с неадекватным воображением", прокомментировала руководитель крымского филиала ФоРГО.
Киселева также приветствовала озвученное президентом Польши Анжеем Дудой желание посетить вместе с Зеленским Крым "после деоккупации", но предложила лидерам двух стран "не ждать, когда рак на горе свиснет, а приехать прямо сейчас".
"Уж крымчане на месте покажут, как они "ждут Украину". Об этом им может рассказать депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, которому в 2014 году симферопольцы устроили "жаркий прием", – указала аналитик.
Намерение "пассажиров" этой "платформы" провести еще один саммит в этом году, но уже в оффлайн-режиме и за пределами Украины – в Хорватии, Киселева назвала дальновидным, поскольку "за виртуальным форматом нынешнего саммита может последовать виртуальность самой Украины".
Политолог Вадим Петров считает, что главная задача нынешнего саммита, как и в прошлом году, сводится к одной задаче для Украины – выпросить как можно больше финансовой и другой помощи от партнеров и "сочувствующих".
"Главная цель этого мероприятия может быть выражена классическими словами нищих во все времена – "подайте, кто может". Кто в представлении киевского режима плохо "подает", тот "сам себе враг, с тем мы еще в свое время разберемся". Кто "подает" хорошо, как США, те "наши друзья", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
В Европе, по словам политолога, лучше всех "подает" польский президент Дуда, однако интерес Варшавы в данном случае очевиден.
"Полагаю, поляки вполне искренне надеяться, что им воздастся за их усилия в обеспечении "победы Украины над Россией". В их понимании хорошо бы, если бы это воздалось пятью-шестью областями Западной Украины. Пока все идет по плану Варшавы. Поляки активно внедряются в местный управленческий аппарат и делают это достаточно успешно", - пояснил он.
По мнению Петрова, саммит производил "жалкое впечатление", и этого не могли изменить даже резко агрессивные антироссийские выпады некоторых европейских лидеров. В этом плане всех перещеголял президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал Запад не идти ни на какие компромиссы с Россией и воевать с нею до конца.
"Думаю, Макрон бушевал из-за того, что когда он недавно позвонил Владимиру Путину, видимо, услышал от российского лидера несколько "теплых слов" относительно его политики и стремления играть на все стороны. Судя по всему, Макрон обиделся и высказал все, что о нас думает. То, что мы о нем думаем он, видимо, тоже понял. Полагаю, дружеские связи России именно с этим президентом остались в прошлом", – полагает эксперт.