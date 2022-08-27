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Электроснабжение в Херсонской области восстановили - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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Электроснабжение в Херсонской области восстановили
Электроснабжение в Херсонской области восстановили - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Электроснабжение в Херсонской области восстановили
Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T22:06
2022-08-27T22:17
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.В субботу вечером Херсон остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, сообщили власти региона."Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым &gt;&gt;25 августа Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
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херсонская область, общество
Электроснабжение в Херсонской области восстановили

РИА Новости: электроснабжение в Херсонской области восстановили

22:06 27.08.2022 (обновлено: 22:17 27.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Электроснабжение восстановлено. Все работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
В субботу вечером Херсон остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, сообщили власти региона.
"Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым >>
25 августа Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Заголовок открываемого материала
22:06Электроснабжение в Херсонской области восстановили
20:04Главные события и заявления дня: 27 августа
19:54Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин
19:29Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти
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