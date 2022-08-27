https://crimea.ria.ru/20220827/elektrosnabzhenie-v-khersonskoy-oblasti-vosstanovili-1124318497.html

Электроснабжение в Херсонской области восстановили

Электроснабжение в Херсонской области восстановили - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Электроснабжение в Херсонской области восстановили

Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T22:06

2022-08-27T22:06

2022-08-27T22:17

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Электроснабжение Херсонской области восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.В субботу вечером Херсон остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, сообщили власти региона."Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения.Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым >>25 августа Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" - пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.

https://crimea.ria.ru/20220824/vsu-byut-artilleriey-po-kakhovskoy-ges-1124278170.html

херсонская область

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херсонская область, общество