https://crimea.ria.ru/20220825/v-melitopole-vozobnovili-podachu-elektroenergii--vlasti-1124291383.html
В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти
В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти
Подача электроэнергии в Мелитополе восстановлена, в ближайшее время электричество вернется и в Херсонскую область. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T15:13
2022-08-25T15:13
2022-08-25T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в Мелитополе восстановлена, в ближайшее время электричество вернется и в Херсонскую область. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, электричества в городе не было от полутора до двух часов."Сегодня причиной массового отключения электричества и в Мелитополе, и в Энергодаре, и в части других населенных пунктов освобожденной территории Запорожской области и Херсонской области…стал результат провокаций со стороны боевиков Зеленского", — подчеркнул Рогов.По его словам, короткое замыкание на линии электропередач вызвал пожар.Он также отметил, что отключение электроэнергии не несет угрозы для самой атомной электростанции."Не несет (угрозы — ред.). Аварийные системы сработали в рабочем режиме. Подобное случалось в условно мирное время. Когда станция была подконтрольна Порошенко и Зеленскому, они маневрировали с мощностью и разгоном станции. Плюс аналогичные проблемы возникали, когда подрывали линию электропередач которая вела в Крым. Тогда тоже был скачок электроэнергии", — заверил Рогов.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
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запорожская область, мелитополь, херсонская область
В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти
Подача электроэнергии в Мелитополе восстановлена в полном объеме — Рогов
15:13 25.08.2022 (обновлено: 15:20 25.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в Мелитополе восстановлена, в ближайшее время электричество вернется и в Херсонскую область. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Электричество конкретно в Мелитополе восстановлено в полном объеме. Сейчас заканчиваются работы и переподключение для другой части Запорожской области. А в Херсонской области подача должна быть возобновлена буквально в ближайшее время", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, электричества в городе не было от полутора до двух часов.
"Сегодня причиной массового отключения электричества и в Мелитополе, и в Энергодаре, и в части других населенных пунктов освобожденной территории Запорожской области и Херсонской области…стал результат провокаций со стороны боевиков Зеленского", — подчеркнул Рогов.
По его словам, короткое замыкание на линии электропередач вызвал пожар.
"Естественно на запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась. На место сразу выехали аварийные службы и устранили аварию", — пояснил член совета ВГА.
Он также отметил, что отключение электроэнергии не несет угрозы для самой атомной электростанции.
"Не несет (угрозы — ред.). Аварийные системы сработали в рабочем режиме. Подобное случалось в условно мирное время. Когда станция была подконтрольна Порошенко и Зеленскому, они маневрировали с мощностью и разгоном станции. Плюс аналогичные проблемы возникали, когда подрывали линию электропередач которая вела в Крым. Тогда тоже был скачок электроэнергии", — заверил Рогов.
В четверг днем стало известно
, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил
, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.