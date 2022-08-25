https://crimea.ria.ru/20220825/v-melitopole-vozobnovili-podachu-elektroenergii--vlasti-1124291383.html

В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти

В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти

Подача электроэнергии в Мелитополе восстановлена, в ближайшее время электричество вернется и в Херсонскую область. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T15:13

2022-08-25T15:13

2022-08-25T15:20

запорожская область

мелитополь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в Мелитополе восстановлена, в ближайшее время электричество вернется и в Херсонскую область. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, электричества в городе не было от полутора до двух часов."Сегодня причиной массового отключения электричества и в Мелитополе, и в Энергодаре, и в части других населенных пунктов освобожденной территории Запорожской области и Херсонской области…стал результат провокаций со стороны боевиков Зеленского", — подчеркнул Рогов.По его словам, короткое замыкание на линии электропередач вызвал пожар.Он также отметил, что отключение электроэнергии не несет угрозы для самой атомной электростанции."Не несет (угрозы — ред.). Аварийные системы сработали в рабочем режиме. Подобное случалось в условно мирное время. Когда станция была подконтрольна Порошенко и Зеленскому, они маневрировали с мощностью и разгоном станции. Плюс аналогичные проблемы возникали, когда подрывали линию электропередач которая вела в Крым. Тогда тоже был скачок электроэнергии", — заверил Рогов.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-khersone-vsled-za-svetom-otklyuchilos-vodosnabzhenie-1124290668.html

запорожская область

мелитополь

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запорожская область, мелитополь, херсонская область