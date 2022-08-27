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Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти
Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти
Херсон в субботу вечером остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, и не связано с обстрелами со стороны Украины... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T19:29
2022-08-27T19:29
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Херсон в субботу вечером остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, и не связано с обстрелами со стороны Украины. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов,. Он уточнил, что отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины. В свою очередь, предприятие "Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения. Энергетики подчеркнули, что причина прекращения подачи электроэнергии выясняется. В социальных сетях пользователи сообщают, что перебои со светом есть и в других населенных пунктах области.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти

Херсон на время остался без электричества в связи с ремонтом - власти

19:29 27.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Херсон в субботу вечером остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, и не связано с обстрелами со стороны Украины. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов,.
"В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, все будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, все будет нормально", - цитируют Стремоусова РИА Новости.
Он уточнил, что отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины.
В свою очередь, предприятие "Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения. Энергетики подчеркнули, что причина прекращения подачи электроэнергии выясняется. В социальных сетях пользователи сообщают, что перебои со светом есть и в других населенных пунктах области.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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