https://crimea.ria.ru/20220827/kherson-snova-bez-sveta-elektrichestva-net-v-svyazi-s-remontom---vlasti-1124317866.html

Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти

Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти

Херсон в субботу вечером остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, и не связано с обстрелами со стороны Украины... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T19:29

2022-08-27T19:29

2022-08-27T19:29

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Херсон в субботу вечером остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ, и не связано с обстрелами со стороны Украины. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов,. Он уточнил, что отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины. В свою очередь, предприятие "Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения. Энергетики подчеркнули, что причина прекращения подачи электроэнергии выясняется. В социальных сетях пользователи сообщают, что перебои со светом есть и в других населенных пунктах области.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество