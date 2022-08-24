В Крыму подешевел отдых
Член совета комитета Госдумы Тарасенко: отдых в отелях Крыма уровня до 3 "звезд" подешевел
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Отдых в отелях Крыма категории до трех "звезд" подешевел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.
"У нас подешевел отдых в объектах уровня "без звезд", а также категории две и три "звезды". Это факт. У нас ушел Booking, идет настройка логистических потоков, многие меры уже предприняты и многое поменялось. И я думаю, что даже после возобновления авиасообщения эта логистика останется и некоторые предпочтут добираться на полуостров на комфортабельных автобусах, например", - рассказал он.
По его оценкам, отдыхать на полуострове сегодня доступнее, чем, например, в Абхазии или Сочи.
"По моим личным наблюдениям, стоимость отдыха повысилась не на 15%, как оценивают некоторые эксперты. Та же самая Абхазия подорожала минимум вдвое, и мест в отелях не найдешь, потому что все было забронировано. В Сочи ситуация аналогичная. И отзывы туристов противоречивые", - добавил он.
Как сообщалось, средняя загрузка средств размещения по Крыму и Севастополю по разным оценкам составляет от 60% до 80%. В минкурортов планируют подводить итоги летнего турпотока в Крым как минимум в сентябре, поскольку впереди бархатный сезон и делать выводы об успешности лета-2022 преждевременно.