https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-podeshevel-otdykh-1124258343.html

В Крыму подешевел отдых

В Крыму подешевел отдых - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Крыму подешевел отдых

Отдых в отелях Крыма категории до трех "звезд" подешевел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-24T03:31

2022-08-24T03:31

2022-08-23T12:41

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130338_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58c1fd767920cbe46e181bbddbe45b6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Отдых в отелях Крыма категории до трех "звезд" подешевел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.По его оценкам, отдыхать на полуострове сегодня доступнее, чем, например, в Абхазии или Сочи.Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов >>"По моим личным наблюдениям, стоимость отдыха повысилась не на 15%, как оценивают некоторые эксперты. Та же самая Абхазия подорожала минимум вдвое, и мест в отелях не найдешь, потому что все было забронировано. В Сочи ситуация аналогичная. И отзывы туристов противоречивые", - добавил он.Почему крымские пляжи превращаются в фуд-корты и кто на этом зарабатывает >>Как сообщалось, средняя загрузка средств размещения по Крыму и Севастополю по разным оценкам составляет от 60% до 80%. В минкурортов планируют подводить итоги летнего турпотока в Крым как минимум в сентябре, поскольку впереди бархатный сезон и делать выводы об успешности лета-2022 преждевременно.

https://crimea.ria.ru/20220717/na-avto-po-krymu-video-sovety-turistam-ot-feodosii-do-alushty-1123854870.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество