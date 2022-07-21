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Почему крымские пляжи превращаются в фуд-корты и кто на этом зарабатывает

Почему крымские пляжи превращаются в фуд-корты и кто на этом зарабатывает - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Почему крымские пляжи превращаются в фуд-корты и кто на этом зарабатывает

Крымские пляжи разнообразны: мелкая и крупная галька, золотой или даже черный вулканический песок. Все они прекрасны, но во многих случаях заставлены точками... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-21T03:08

2022-07-21T03:08

2022-07-20T17:05

туризм

крым

феодосия

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские пляжи разнообразны: мелкая и крупная галька, золотой или даже черный вулканический песок. Все они прекрасны, но во многих случаях заставлены точками общепита и всевозможными коммерческими объектами, которые не только портят весь вид, но и отбирают место у тех, кто пришел на пляж не обедать, а загорать. Так происходит в Феодосии, на центральном пляже, где из-за столиков порой не видно моря. Корреспондент РИА Новости Крым выяснял, почему феодосийский берег превратился в фуд-корт и кто на этом зарабатывает.БлагоустроителиЦентральный пляж Феодосии называется "Камешки". Тянется он почти на километр вдоль набережной Десантников. Идешь по приморскому променаду и любуешься… батутами и крышами кафе. За красоту и порядок на этом пляже отвечают две организации."На сегодняшний день благоустроителями пляжных территорий являются ООО "Рилка" и ООО "Ультимо". Конкурс на право заключения договоров о благоустройстве пляжа общего пользования ООО "Рилка" проходил в 2017 году, ООО "Ультимо" в 2022 году", - уточняют в мэрии Феодосии.Две этих компании обеспечивают безопасность и чистоту морского дна, песка, воды и работу матросов-спасателей. За это получают право ставить на берегу шезлонги и зонтики, вести другую хозяйственную деятельность.По указу главы Крыма коммерческое использование пляжной территории не должно превышать сорока процентов. Эти нормативы здесь соблюдаются, уверяют чиновники. И подчеркивают: площадь пляжа огромная - более 12 тыс. квадратов.На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты >>Но есть одно "но" - значительную его часть курортники предпочитают не занимать, поскольку рядом прямо в море льется зловонная канализация. Кафе на этом участке, конечно, тоже не стоят.ДеньгиРаз существуют НТО, значит, средства от их размещения должны поступать в бюджет. Однако такое решение появилось не сразу. Договор благоустройства с ООО "Рилка" существует с 2017 года, а вот договор на размещение НТО - с 2022-го. За этот период благоустроитель честно внес в бюджет около 1,6 млн рублей. С 2017 по 2020 годы объекты стояли бесплатно, а вот в 2021-м мэрия направила "Рилке" допсоглашения в надежде все же получить еще 2,6 млн хотя бы за прошлый год. Подписывать этот документ предприниматель не стал, но в мэрии уверяют, что "диалог по этому вопросу есть".С ООО "Ультима" договор подписан в текущем году уже по новым правилам, и долгов перед бюджетом у компании нет. Большая часть берега в этом случае отведена под зоны отдыха. Правда, есть нюанс."Там есть территория, переданная в долгосрочную аренду - кафе "Веранда". А сам этот объект в собственности еще с украинских времен", - поясняют в администрации города.Вот такое эхо 90-х, когда земля у моря оказывалась в частных руках.ЭффективностьВ минкурортов Крыма заявляют, что организация пляжного отдыха и связанных процессов лежит в зоне ответственности администрации.Феодосийские чиновники, в свою очередь, уверяют, что иначе местные пляжи и вовсе некому было бы открывать:"Город сдает пляжи под благоустройство, поскольку нет ресурсов, чтобы открывать их самим. Мы подсчитывали, хотели один пляж отдать муниципальному предприятию. Но на это нужно более миллиона рублей для проведения всех обследований. Это не считая содержания, уборки, спасателей. Поскольку у города нет денег, отдаем пляжи благоустроителям, они там ведут свою хозяйственную деятельность, но при этом пляжи функционируют".Балаклава: большая стройка и спецоперация – есть ли место туристам >>Почему для предпринимателей это выгодно, а для города нет - все же не очень понятно. Но искать ответ будут.Министерством курортов и туризма Крыма анонсирована проверка эффективности использования пляжей, "чтобы определить возможность их передачи муниципалитетам для ведения коммерческой деятельности". Такое решение принято после выездного совещания в Судаке. Проверки пройдут до 1 августа во всех прибрежных городах.Но остается еще один вопрос. Из области эстетики, уровня сервиса и просто комфорта.

https://crimea.ria.ru/20220605/solntse-more-musor---chem-vstrechaet-lyudey-plyazh-serebryanyy-pod-balaklavoy-1123433789.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, феодосия, туризм в крыму