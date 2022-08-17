https://crimea.ria.ru/20220817/v-dzhankoyskom-rayone-otsenyat-uscherb-posle-diversii-na-sklade-boepripasov-1124192562.html
В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов
В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов
Комиссия в ближайшее время приступит к оценке ущерба после диверсии в Джанкойском районе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, который сегодня вновь... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:16
2022-08-17T11:16
2022-08-17T11:16
крым
джанкой
сергей аксенов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Комиссия в ближайшее время приступит к оценке ущерба после диверсии в Джанкойском районе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, который сегодня вновь находится в пострадавшем районе.Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе >>Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета, силовых структур, экстренных служб и власти.Поезда из Крыма в Питер и Москву отправятся по расписанию – КЖД >>Он также добавил, что движение на поврежденном при детонации боеприпасов участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html
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https://crimea.ria.ru/20220816/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-spravka-1124182160.html
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крым, джанкой, сергей аксенов, происшествия
В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов
Глава Крыма Аксенов: комиссия оценит ущерб после диверсии в Джанкойском районе