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Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе

Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе

После детонации боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения эвакуировали более 120 человек, в том числе 20 детей. Корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T15:57

2022-08-16T15:57

2022-08-16T15:58

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происшествия

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ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, 16 авг – РИА Новости Крым. После детонации боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения эвакуировали более 120 человек, в том числе 20 детей. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с людьми в селе Табачное, которых разместили на базе местной школы-сада.Как рассказала Елена Прохоренко, утром ее семья проснулась от звуков, похожих на взрывы."Они начали учащаться и мы даже не успели переодеться, как прошла сильная волна. Мы с ребенком легли в ванной, посыпалась штукатурка, во дворе летали щепки. Все мои побежали в подвал и мы там часа три сидели. Ни связи, ничего. Были мощные взрывы, аж страшно, дети очень перепугались. Потом немного утихло, и мы вышли во двор, кругом щепки. Начали искать животных. Люди тоже повыходили на улицу и тут подъехала военная машина, увидели нас и сказали, что срочная эвакуация. Мы взяли документы, и в чем были – в том и выбежали, нас эвакуировали в Табачное", - рассказала она.У ее соседа Ивана Ивановича в доме выбило стекла. Услышав громкие звуки, он также спустился в подвал и решил переждать там.Вынужденных переселенцев разместили в помещениях образовательного учреждения и накормили горячим обедом. Для них в постоянном доступе – вода, горячий чай с лимоном и печеньем. Сейчас в Табачненской школе готовят спальные места, чтобы люди могли отдохнуть.Как сообщалось, во вторник утром на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220816/tysyachi-evakuirovany-desyatki-v-podvalakh-chto-proiskhodit-pod-dzhankoem-1124182316.html

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, общество