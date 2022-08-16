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Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе
Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе
После детонации боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения эвакуировали более 120 человек, в том числе 20 детей. Корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T15:57
2022-08-16T15:58
джанкой
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
общество
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ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, 16 авг – РИА Новости Крым. После детонации боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения эвакуировали более 120 человек, в том числе 20 детей. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с людьми в селе Табачное, которых разместили на базе местной школы-сада.Как рассказала Елена Прохоренко, утром ее семья проснулась от звуков, похожих на взрывы."Они начали учащаться и мы даже не успели переодеться, как прошла сильная волна. Мы с ребенком легли в ванной, посыпалась штукатурка, во дворе летали щепки. Все мои побежали в подвал и мы там часа три сидели. Ни связи, ничего. Были мощные взрывы, аж страшно, дети очень перепугались. Потом немного утихло, и мы вышли во двор, кругом щепки. Начали искать животных. Люди тоже повыходили на улицу и тут подъехала военная машина, увидели нас и сказали, что срочная эвакуация. Мы взяли документы, и в чем были – в том и выбежали, нас эвакуировали в Табачное", - рассказала она.У ее соседа Ивана Ивановича в доме выбило стекла. Услышав громкие звуки, он также спустился в подвал и решил переждать там.Вынужденных переселенцев разместили в помещениях образовательного учреждения и накормили горячим обедом. Для них в постоянном доступе – вода, горячий чай с лимоном и печеньем. Сейчас в Табачненской школе готовят спальные места, чтобы люди могли отдохнуть.Как сообщалось, во вторник утром на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220816/tysyachi-evakuirovany-desyatki-v-podvalakh-chto-proiskhodit-pod-dzhankoem-1124182316.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, общество
Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе

Жители Джанкойского района рассказали о моменте ЧП на складе и эвакуации

15:57 16.08.2022 (обновлено: 15:58 16.08.2022)
 
© РИА Новости КрымОчевидцы рассказывают о событиях в Джанкойском районе Крыма
Очевидцы рассказывают о событиях в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости Крым
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, 16 авг – РИА Новости Крым. После детонации боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения эвакуировали более 120 человек, в том числе 20 детей. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с людьми в селе Табачное, которых разместили на базе местной школы-сада.
Как рассказала Елена Прохоренко, утром ее семья проснулась от звуков, похожих на взрывы.
"Они начали учащаться и мы даже не успели переодеться, как прошла сильная волна. Мы с ребенком легли в ванной, посыпалась штукатурка, во дворе летали щепки. Все мои побежали в подвал и мы там часа три сидели. Ни связи, ничего. Были мощные взрывы, аж страшно, дети очень перепугались. Потом немного утихло, и мы вышли во двор, кругом щепки. Начали искать животных. Люди тоже повыходили на улицу и тут подъехала военная машина, увидели нас и сказали, что срочная эвакуация. Мы взяли документы, и в чем были – в том и выбежали, нас эвакуировали в Табачное", - рассказала она.
У ее соседа Ивана Ивановича в доме выбило стекла. Услышав громкие звуки, он также спустился в подвал и решил переждать там.
"В хате сидел, вдруг высадило стекла в окнах и даже гардину. Испугался и забежал в подвал. Было страшновато. Когда вылез, увидел, что шифер на доме побило", - добавил мужчина.
Вынужденных переселенцев разместили в помещениях образовательного учреждения и накормили горячим обедом. Для них в постоянном доступе – вода, горячий чай с лимоном и печеньем. Сейчас в Табачненской школе готовят спальные места, чтобы люди могли отдохнуть.
Как сообщалось, во вторник утром на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
Сергей Аксенов
13:29
Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем
ДжанкойКрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
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