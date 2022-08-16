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СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма
СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022
СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма
Уголовное дело возбуждено после происшествия в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T14:53
2022-08-16T15:39
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после происшествия в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера.
https://crimea.ria.ru/20220816/rezhim-chs-vveden-posle-diversii-v-dzhankoyskom-rayone-1124183032.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, джанкой
СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма

СК России возбудил уголовное дело после диверсии в Джанкойском районе Крыма

14:53 16.08.2022 (обновлено: 15:39 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после происшествия в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
"Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым. По данным следствия, в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов", - сообщили в СК.
Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению.
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера.
Пожар. Архивное фото
14:07
Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымДжанкой
 
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