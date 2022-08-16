https://crimea.ria.ru/20220816/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-diversii-na-severe-kryma-1124184095.html

СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма

СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2022

СК возбудил уголовное дело после диверсии на севере Крыма

Уголовное дело возбуждено после происшествия в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T14:53

2022-08-16T14:53

2022-08-16T15:39

ск рф (следственный комитет российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

крым

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после происшествия в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера.

https://crimea.ria.ru/20220816/rezhim-chs-vveden-posle-diversii-v-dzhankoyskom-rayone-1124183032.html

крым

джанкой

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, джанкой