https://crimea.ria.ru/20220807/uprazhneniya-dlya-bystrogo-szhiganiya-zhira--nazvany-luchshie-1124087998.html

Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие

Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) быстрее и результативнее сжигают жир, чем велоспорт, бег и другие аэробные упражнения. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T08:42

2022-08-07T08:42

2022-08-07T08:42

здоровье

зож

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) быстрее и результативнее сжигают жир, чем велоспорт, бег и другие аэробные упражнения. Об этом со ссылкой на исследование международной группы ученых Университета Виктории в Австралии сообщают "Известия".Специалисты во время научной работы изучили результаты 18 испытаний с участием более чем полутысячи взрослых, не занимающихся спортом профессионально. Участников эксперимента разделили на три группы и каждой дали свое задание. Так, первая группа трижды в неделю занималась HIIT-тренировками, вторая — выполняла аэробные упражнения, а контрольная группа вообще не тренировалась.В итоге через 12 недель выяснилось, что каждая дополнительная минута, посвященная HIIT, сжигает 0,13 грамма жира. И этот эффект усиливался с каждой следующей неделей тренировок. Также ученые пришли к заключению, что люди с избыточной массой тела сжигают жир еще быстрее, однако выполнять высокоинтенсивные тренировки им намного труднее.Ранее эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, как избавиться от целлюлита. По ее словам, специальные антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, зож