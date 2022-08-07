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Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие
Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие
Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) быстрее и результативнее сжигают жир, чем велоспорт, бег и другие аэробные упражнения. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T08:42
2022-08-07T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) быстрее и результативнее сжигают жир, чем велоспорт, бег и другие аэробные упражнения. Об этом со ссылкой на исследование международной группы ученых Университета Виктории в Австралии сообщают "Известия".Специалисты во время научной работы изучили результаты 18 испытаний с участием более чем полутысячи взрослых, не занимающихся спортом профессионально. Участников эксперимента разделили на три группы и каждой дали свое задание. Так, первая группа трижды в неделю занималась HIIT-тренировками, вторая — выполняла аэробные упражнения, а контрольная группа вообще не тренировалась.В итоге через 12 недель выяснилось, что каждая дополнительная минута, посвященная HIIT, сжигает 0,13 грамма жира. И этот эффект усиливался с каждой следующей неделей тренировок. Также ученые пришли к заключению, что люди с избыточной массой тела сжигают жир еще быстрее, однако выполнять высокоинтенсивные тренировки им намного труднее.Ранее эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, как избавиться от целлюлита. По ее словам, специальные антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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здоровье, зож
Упражнения для быстрого сжигания жира – названы лучшие

Австралийские ученые назвали лучшие упражнения для эффективного сжигания жира

08:42 07.08.2022
 
© РИА Новости . Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДевушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Ramil Sitdikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) быстрее и результативнее сжигают жир, чем велоспорт, бег и другие аэробные упражнения. Об этом со ссылкой на исследование международной группы ученых Университета Виктории в Австралии сообщают "Известия".
Специалисты во время научной работы изучили результаты 18 испытаний с участием более чем полутысячи взрослых, не занимающихся спортом профессионально. Участников эксперимента разделили на три группы и каждой дали свое задание. Так, первая группа трижды в неделю занималась HIIT-тренировками, вторая — выполняла аэробные упражнения, а контрольная группа вообще не тренировалась.
В итоге через 12 недель выяснилось, что каждая дополнительная минута, посвященная HIIT, сжигает 0,13 грамма жира. И этот эффект усиливался с каждой следующей неделей тренировок. Также ученые пришли к заключению, что люди с избыточной массой тела сжигают жир еще быстрее, однако выполнять высокоинтенсивные тренировки им намного труднее.
Ранее эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, как избавиться от целлюлита. По ее словам, специальные антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве.
 
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