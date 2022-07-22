https://crimea.ria.ru/20220722/ekspert-po-pitaniyu-nazvala-sposoby-izbavitsya-ot-tsellyulita-1123920439.html
Эксперт по питанию назвала способы избавиться от целлюлита
Эксперт по питанию назвала способы избавиться от целлюлита - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Эксперт по питанию назвала способы избавиться от целлюлита
Антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве. Об этом рассказала эксперт по питанию... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T08:02
2022-07-22T08:02
2022-07-22T08:02
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве. Об этом рассказала эксперт по питанию Ксения Черная, пишет "Вечерняя Москва".По словам Черной, целлюлит - естественное изменение, но у современных женщин он проявляется чаще и сильнее из-за ношения узкой одежды. Если наличие "апельсиновой корки" вас смущает, пейте больше воды. Если же организм испытывает постоянный недостаток влаги, кожа отреагирует не только целлюлитом, но и в целом постареет раньше срока."Особенно опасно есть творог или пить кефир в вечернее время. Попробуйте исключить эти продукты на 2–3 недели и проследить за состоянием кожи", - посоветовала она.Следующий совет - пешие прогулки. Пройти в день следует не меньше 10 тыс. шагов - это поможет усилить лимфоток и подтянет мышцы. Но самое главное, что следует сделать, - уменьшить объемы порций и не переедать.Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал главную летнюю ягоду для похудения, которая содержит много витаминов и антиоксидантов. Речь идет о малине, однако есть ее можно не всем.
https://crimea.ria.ru/20220616/polnyy-otkaz-ot-muchnogo-ne-nuzhen--vrach-o-pravilnom-pokhudenii-1123546100.html
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здоровье, совет эксперта
Эксперт по питанию назвала способы избавиться от целлюлита
Нутрициолог Черная научила бороться с целлюлитом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым.
Антицеллюлитные средства и массажи принесут лишь кратковременный эффект, если не пить воду в достаточном количестве. Об этом рассказала эксперт по питанию Ксения Черная, пишет "Вечерняя Москва".
По словам Черной, целлюлит - естественное изменение, но у современных женщин он проявляется чаще и сильнее из-за ношения узкой одежды. Если наличие "апельсиновой корки" вас смущает, пейте больше воды. Если же организм испытывает постоянный недостаток влаги, кожа отреагирует не только целлюлитом, но и в целом постареет раньше срока.
Кроме того, нутрициолог советует исключить сахар, рафинированные углеводы, которые способствуют набору лишнего веса, а также молоко и кисломолочные продукты из-за содержания в них лактозы.
"Особенно опасно есть творог или пить кефир в вечернее время. Попробуйте исключить эти продукты на 2–3 недели и проследить за состоянием кожи", - посоветовала она.
Следующий совет - пешие прогулки. Пройти в день следует не меньше 10 тыс. шагов - это поможет усилить лимфоток и подтянет мышцы.
Но самое главное, что следует сделать, - уменьшить объемы порций и не переедать.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал главную летнюю ягоду для похудения,
которая содержит много витаминов и антиоксидантов. Речь идет о малине, однако есть ее можно не всем.