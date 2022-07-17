https://crimea.ria.ru/20220717/vrach-nazval-letnyuyu-yagodu-dlya-pokhudeniya-1123872874.html

Врач назвал летнюю ягоду для похудения

Врач назвал летнюю ягоду для похудения - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Врач назвал летнюю ягоду для похудения

Малина содержит много витаминов и антиоксидантов, способствует снижению веса, но подходит не всем. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков,... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T19:44

2022-07-17T19:44

2022-07-17T19:44

здоровье

вкусно и полезно

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Малина содержит много витаминов и антиоксидантов, способствует снижению веса, но подходит не всем. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, пишет "Вечерняя Москва". Какое масло самое полезное – мнение диетолога >>По словам специалиста, стать стройнее малина помогает за счет своего мочегонного эффекта, а также противовоспалительного свойства - часто за проблемами с весом стоит какой-то воспалительный процесс. Кроме того, эта ягода полезна при простуде, поскольку богата витаминами группы В и С, а также содержит ацетилсалициловую кислоту, которая помогает понизить температуру. Также от малины лучше отказаться людям с язвенной болезнью, гастритами в период обострения, подагрой и аллергическими реакциями. Ранее ученые назвали простой и полезный сок для снижения давления.

https://crimea.ria.ru/20220629/chto-polezno-est-v-zharu--sovety-dietologa-1123688626.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, вкусно и полезно, совет эксперта