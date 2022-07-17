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Врач назвал летнюю ягоду для похудения - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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Врач назвал летнюю ягоду для похудения
Врач назвал летнюю ягоду для похудения - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Врач назвал летнюю ягоду для похудения
Малина содержит много витаминов и антиоксидантов, способствует снижению веса, но подходит не всем. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков,... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T19:44
2022-07-17T19:44
здоровье
вкусно и полезно
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Малина содержит много витаминов и антиоксидантов, способствует снижению веса, но подходит не всем. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, пишет "Вечерняя Москва". Какое масло самое полезное – мнение диетолога &gt;&gt;По словам специалиста, стать стройнее малина помогает за счет своего мочегонного эффекта, а также противовоспалительного свойства - часто за проблемами с весом стоит какой-то воспалительный процесс. Кроме того, эта ягода полезна при простуде, поскольку богата витаминами группы В и С, а также содержит ацетилсалициловую кислоту, которая помогает понизить температуру. Также от малины лучше отказаться людям с язвенной болезнью, гастритами в период обострения, подагрой и аллергическими реакциями. Ранее ученые назвали простой и полезный сок для снижения давления.
https://crimea.ria.ru/20220629/chto-polezno-est-v-zharu--sovety-dietologa-1123688626.html
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здоровье, вкусно и полезно, совет эксперта
Врач назвал летнюю ягоду для похудения

Эндокринолог Поляков: малина способствует снижению веса

19:44 17.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФермерское хозяйство в Краснодарском крае
Фермерское хозяйство в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Малина содержит много витаминов и антиоксидантов, способствует снижению веса, но подходит не всем. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, пишет "Вечерняя Москва".
Какое масло самое полезное – мнение диетолога >>
По словам специалиста, стать стройнее малина помогает за счет своего мочегонного эффекта, а также противовоспалительного свойства - часто за проблемами с весом стоит какой-то воспалительный процесс. Кроме того, эта ягода полезна при простуде, поскольку богата витаминами группы В и С, а также содержит ацетилсалициловую кислоту, которая помогает понизить температуру.
Для большего эффекта доктор советует есть малину в свежем виде, но не злоупотреблять: слишком большие порции повышают уровень фруктозы и негативно влияют на печень.
Также от малины лучше отказаться людям с язвенной болезнью, гастритами в период обострения, подагрой и аллергическими реакциями.
Ранее ученые назвали простой и полезный сок для снижения давления.
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Заголовок открываемого материала
20:26Главные события и заявления дня, 17 июля
19:44Врач назвал летнюю ягоду для похудения
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