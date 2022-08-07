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Из портов Украины вышли четыре сухогруза - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Из портов Украины вышли четыре сухогруза
Из портов Украины вышли четыре сухогруза - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Из портов Украины вышли четыре сухогруза
Из украинских портов вышло четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Суда направляются в Стамбул. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T09:02
2022-08-07T09:03
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Из украинских портов вышло четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Суда направляются в Стамбул. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.Отмечается, что сухогрузы перевозят подсолнечное масло, сеялки подсолнуха и кукурузу."Судно "Мустафа Некати", которое везет шесть тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena, которое перевозит 45 тысяч тонн сеялок подсолнуха и отправляется в Китай. Glory, которое перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул. Судно Riva Wind, перевозящее 44 тысячи тонн кукурузы и прибывающие в Искендерун. (Судна) вышли из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", - сообщает военное ведомство.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 5 августа из одесского города Черноморск вышли и взяли курс на Англию суда с 25 тысячами тонн кукурузы Polarnet и Rojen.Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
https://crimea.ria.ru/20220805/sukhogruzy-s-kukuruzoy-pokinuli-chernomorskiy-port-i-vzyali-kurs-na-angliyu-1124070688.html
https://crimea.ria.ru/20220802/rf-rasschityvaet-na-vypolnenie-kievom-obyazatelstv-produktovoy-sdelki-1124035024.html
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украина, в мире, новости
Из портов Украины вышли четыре сухогруза

Четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из портов Украины и направляются в Стамбул

09:02 07.08.2022 (обновлено: 09:03 07.08.2022)
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Денис Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Из украинских портов вышло четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Суда направляются в Стамбул. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.
Отмечается, что сухогрузы перевозят подсолнечное масло, сеялки подсолнуха и кукурузу.
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 09:05
Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию
"Судно "Мустафа Некати", которое везет шесть тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena, которое перевозит 45 тысяч тонн сеялок подсолнуха и отправляется в Китай. Glory, которое перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул. Судно Riva Wind, перевозящее 44 тысячи тонн кукурузы и прибывающие в Искендерун. (Судна) вышли из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", - сообщает военное ведомство.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 5 августа из одесского города Черноморск вышли и взяли курс на Англию суда с 25 тысячами тонн кукурузы Polarnet и Rojen.
Выгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО Политотдельское в Тогучинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:04
РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки"
Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
 
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