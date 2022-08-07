https://crimea.ria.ru/20220807/iz-portov-ukrainy-vyshli-chetyre-sukhogruza-1124088851.html

Из портов Украины вышли четыре сухогруза

Из портов Украины вышли четыре сухогруза - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Из портов Украины вышли четыре сухогруза

Из украинских портов вышло четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Суда направляются в Стамбул. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T09:02

2022-08-07T09:02

2022-08-07T09:03

украина

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/23/1114602302_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a349b8a77860e9abe6aca862acc672d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Из украинских портов вышло четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Суда направляются в Стамбул. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.Отмечается, что сухогрузы перевозят подсолнечное масло, сеялки подсолнуха и кукурузу."Судно "Мустафа Некати", которое везет шесть тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena, которое перевозит 45 тысяч тонн сеялок подсолнуха и отправляется в Китай. Glory, которое перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул. Судно Riva Wind, перевозящее 44 тысячи тонн кукурузы и прибывающие в Искендерун. (Судна) вышли из украинских портов. Корабли будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", - сообщает военное ведомство.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 5 августа из одесского города Черноморск вышли и взяли курс на Англию суда с 25 тысячами тонн кукурузы Polarnet и Rojen.Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.

https://crimea.ria.ru/20220805/sukhogruzy-s-kukuruzoy-pokinuli-chernomorskiy-port-i-vzyali-kurs-na-angliyu-1124070688.html

https://crimea.ria.ru/20220802/rf-rasschityvaet-na-vypolnenie-kievom-obyazatelstv-produktovoy-sdelki-1124035024.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, новости