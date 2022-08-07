https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись

Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись

"Специфическая женщина с высокой самооценкой" – так она говорит о себе. Эта красивая женщина приехала на Херсонщину выполнять сложную и опасную работу... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T17:30

2022-08-07T17:30

2022-08-07T17:44

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

экономика

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076403_98:445:1280:1110_1920x0_80_0_0_13cb34a44ab8e0db70b327f6bdd9ac4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков, Алексей Гончаров. "Специфическая женщина с высокой самооценкой" – так она говорит о себе. Эта красивая женщина приехала на Херсонщину выполнять сложную и опасную работу. Екатерина Губарева, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказывает о планах области, ее жителях и о своем деле."Пограничники не знали, как меня пропустить"– Что привело красивую женщину в расцвете сил в этот непростой регион?– Здесь моя родная земля, я ведь родом из Каховки. Поэтому можно сказать, я вернулась домой. Восемь лет не могла сюда приехать, в последний раз была в 2013 году, приезжала со своими детьми на могилу моего отца. Приехав сюда уже в апреле этого года, я была практически первым гражданином РФ, не военным, который попал в Херсонскую область по российскому паспорту. Несколько дней пыталась проехать: пограничники не знали, как меня пропустить…– Не могли понять, что это за женщина и зачем она сюда ломится?– Да! Меня останавливали на блокпостах, спрашивали, кто я вообще такая. Я им показывала российский паспорт, они смотрели, спрашивали, не подделка ли, пытались еще что-то выяснить. Говорила им: "погуглите, кто я".В первый раз приехала на один день. С Захаром Прилепиным и его советником Виктором Яценко. Они везли гуманитарную помощь, и я попросилась поехать с ними. Хотела попасть к папе на могилу… Кроме того, у родителей тут недвижимость, статус ее был непонятен. Мне сказали, ее уже "отжали"… Изначально не было мысли трудоустроиться здесь, на тот момент я уже работала в Москве. Но приехала, посмотрела, что и как, и поняла, что нужна помощь. На следующий день уже стала работать в администрации.– Сейчас в администрации сумасшедший рабочий график, а у вас трое детей, в возрасте, когда они очень нуждаются во внимании. Все это совмещать – это же можно с ума сойти.– Можно. Но все зависит от мотивации и ценностей, в которых работаешь. Мне кажется, мы здесь нужны, чтобы помогать строить новое общество. Точно понимаю, что от моей работы сейчас зависят выплаты пенсионерам, социально незащищенным категориям людей. Если я прямо сейчас этот процесс не организую, завтра кто-то не получит выплаты. Иногда прихожу домой, дохожу до дивана, падаю и сразу засыпаю."Теперь вы поймете наш страх"– Что вы считаете своей миссией здесь?– Мне бы хотелось помогать строить здесь мир. Может, прозвучит немного пафосно, но скажу, что это борьба за души людей. Хочу, чтобы люди, которые здесь живут, не боялись. Им восемь лет говорили, что мы – "агрессоры", "оккупанты" и так далее. А когда я начинаю с этими людьми общаться, даже если они враждебно настроены, хотелось бы, чтобы они меня воспринимали как сестру, подругу.– Да, ситуация очень непростая. И в этом отличие Херсонской и Запорожской областей от Крыма восьмилетней давности. У многих из тех, кому вы сейчас организовываете выплаты, дети воюют или уже погибли. И не на нашей стороне. И с этим как-то жить…– К сожалению, это реальность гражданского конфликта. Знаете, когда только началась спецоперация, я в первые дни наполнилась какой-то злостью и яростью. Мне хотелось сказать своим друзьям и знакомым, жившим на подконтрольной Киеву территории: осознайте, поймите тот страх, который мы испытывали в Донецке, когда нас начала обстреливать украинская техника.Хорошо помню, как в 2014 году Украина пригнала под Славянск "Грады". Я тогда не знала, что это такое. Мне объяснили. Я не верила, что Украина начнет из этого оружия обстреливать мирный город. Вообще не могла поверить во все это. А знакомые, которые находились на Украине, удивлялись моей реакции. Может, для них это было неважно или непонятно…– Но с теми жителям Херсонской области, которые потеряли родных и друзей, вам придется как-то разговаривать. Какие аргументы им можно предложить? Простить, забыть, принять новую жизнь?– Наверное, травмы, которые нанесла эта война и одной, и другой стороне – это не история про сегодняшний день. Сейчас мы никого не вылечим. Да, будет процесс осознания, примирения, потом будет работа с людьми, чтобы они пережили это. Прекрасно понимаю, что и для одной, и для другой стороны это тяжелая история. Будем пытаться жить дальше.Соцвыплаты начнут зачислять на карту– Какое у вас было первое чувство, когда сейчас, спустя восемь лет, вы вернулись на родину?– Дорога, по которой мы ехали сюда, была в таких жутких ямах, каких я точно восемь лет не видела. Точнее, видела, но только на дорогах, куда попадали снаряды. При этом все столбы покрашены в желто-голубые цвета. И первая моя мысль: а почему дороги-то не сделаны?Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе >>– Но сейчас по области висят плакаты про украинцев и русских, которые вместе навек, так же на фоне дорог и зданий, которые испещрены снарядами…– У нас есть план по восстановлению дорог, деньги уже выделены, мы ими будем заниматься. Понятно, что не в зоне, где пока идут активные боевые действия.– А как обстоят дела с пенсиями, социальными выплатами?– Процесс уже идет. У нас выплачивается не пенсия, а пенсионная выплата. На данный момент пенсионная база находится в Киеве, к ней нет доступа, и нам приходится экстренно все возвращать. Сделали верификацию. Теперь нужно просто прийти и показать паспорт, пенсионное удостоверение и подтвердить свой трудовой стаж, если вам уже исполнилось 60 лет. Сумма выплаты фиксированная – 10 тыс. рублей. Учитывая нынешний курс гривны, это намного выше средней пенсии по Украине. После референдума и интеграции в Российскую Федерацию пенсионные дела будут восстановлены.– Очень тяжелой была ситуация в небольших населенных пунктах, когда инвалиды, матери с детьми-инвалидами и другие категории вообще не получали никаких выплат. Удалось решить проблему?– Да, мы определили все категории, всем им выплаты обеспечены. Кроме того, перезапустили почту. Она была в украинской юрисдикции. Я приходила туда, разговаривала с работниками. Да, не все согласились с нами работать. Это выбор людей, никто никого не заставляет. Но многие остались. Почтальоны доезжают в те районы, где стреляют, где страшно. Они ничего не боятся, очень смелые люди! И почтальоны – это как семейный врач или психолог. Они знают всех этих людей, потому что годами разносили им пенсии.– Систему безналичных расчетов пока не удалось наладить?– У нас идет сотрудничество с "Промсвязьбанком", чтобы запустить пенсионную карту. Планируем запустить с 1 сентября. Для этого нужно развернуть необходимое количество отделений и банкоматов, организовать эквайринг, чтобы можно было по этой карте купить продукты и лекарства. Пилотный проект будет в Херсоне, потому что здесь проще развернуть всю систему. Следующим этапом пойдем в районы.Из Одессы и Николаева за российскими паспортами– Вы затронули тему референдума. Об этом говорят практически все руководители администраций Херсонской и Запорожской областей, однако Москва пока не озвучила четкую позицию по этому вопросу. Почему так происходит, на ваш взгляд?– Не совсем согласна с тем, что Москва не обозначила позицию. Владимир Владимирович (Путин – ред.) сказал, что население здесь может определиться самостоятельно, дав нам право как минимум этот референдум провести. Мы его точно проводить будем. Пока не определена дата. Есть договоренность между политическими руководителями территорий все-таки сделать единый день голосования.– По поводу референдума высказываются контраргументы: мол, очень много людей выехало и поэтому квоту не собрать.– Такие эпизоды, как, например, удары по Антоновскому мосту или по Новой Каховке всегда приводят к тому, что население выезжает. Знаю это из своего опыта по Донецку. Но как только мы возвращаемся в какое-то мирное русло, люди возвращаются. Это подтверждает и статистика. Кроме того, люди едут с той (подконтрольной Киеву – ред.) стороны, пытаются всеми усилиями пробиться к нам. Конечно, это проблематично. Там развернута принудительная мобилизация, причем в их планах и мобилизация женщин. Это у меня вообще в голове не укладывается…– Это у вас не укладывается? Кто бы говорил…– Я никогда не брала и не беру в руки оружие. К тому же, когда ты решение принимаешь добровольно – это одно, а когда тебя заставляют – это уже другая история. Мне бы все-таки хотелось, чтобы мы боролись, соревновались за людей, а не насильно решали этот вопрос.– Оформлять российское гражданство людей точно насильно не заставляют. Как идет процесс паспортизации?– Обращений много, причем люди едут сюда из Николаева, Одесской области. Приходят к нам в паспортный стол и говорят: "Почему только жители Херсонской и Запорожской областей могут получить паспорт? Мы тоже хотим оформить гражданство Российской Федерации!"Раньше мы нормативно не могли выдать им паспорт РФ. Сегодня подписан указ президента России, и мы можем теперь выдавать паспорта гражданам со всей Украины.– Сколько людей уже получили документы?– В Херсонской области выдано или находится в процессе оформления около 10 тысяч паспортов. Увеличиваем количество пунктов, потому что число желающих растет большими темпами. Просто не успеваем за этим запросом, несмотря на то, что из Киева людей запугивают, грозят тюремным сроком за получение российского паспорта.О "своих" и "не своих" в команде– Чем люди на Херсонщине отличаются от жителей Донбасса?– Донбасс – промышленный регион, а Херсонская область – сельскохозяйственный. Это такое большое село. Мне нравится этот регион. Тут все такие загорелые, с голубыми глазами, пахнут пшеницей (улыбается). Здесь своя специфика. Созданное здесь министерство цифровизации, например, тяжеловато наполнить специалистами. Однако, сморите, сколько резюме! (Она показывает внушительную стопку бумаг на рабочем столе). Я сама их смотрю. Это те, кто отправил свое резюме и изъявил желание с нами работать. А говорят, что люди якобы не хотят с нами сотрудничать. Да массово хотят!– Говорят, херсонская администрация на данный момент менее эффективна, чем запорожская. Считается, что там более слаженная команда и более четко поставлена работа, потому на Херсонщине опасаются запускать некоторые процессы. Вы согласны с такой точкой зрения?– Не знаю, кто так говорит, я с этим не согласна. Да мы и не соревнуемся друг с другом. Как только мне отдали социальный блок, мы сразу начали контактировать с Мелитополем, с Бердянском, делиться лучшими практиками! Что-то лучше у них получается, что-то – у нас. Если сравнивать нас с Запорожской областью, там интенсивность обстрелов ниже, территория и численность населения меньше. Там легче управлять, поэтому какие-то процессы идут быстрее. Но глобальные процессы там идут медленнее, мы их подтягиваем и учим. Да, там более разноплановая команда. У меня вот большая часть команды – люди приезжие. Мне это ставят как в плюс, так и в минус. Просто специфика такая. Я бы и рада здесь набрать людей, но иногда специалистов не хватает, а людей с соответствующей квалификацией, готовых приехать из России, с удовольствием беру в команду. Есть команда моя, есть команда из Калининграда. Мы срабатываемся.– К вопросу "свои – не свой". Хотя сложно сравнивать Херсонскую область с Крымом, тем не менее, в Крым в 2014-2016 годах тоже заходило много качественных управленцев и бизнесменов, а потом они уехали – не сработались со спецификой южного региона…– Мне, наверное, проще, я условно "первый приезжий человек". Первое время были некоторые шероховатости, но потом быстро сработались. Вот у меня сейчас был парень Миша, у него интересная биография: работал в Ивано-Франковске, в Киеве, в Москве и в итоге попал в мою команду. До этого мы друг друга не знали, а может, в какой-то период были даже по разные стороны баррикад. Ничего, сработались. Общие цели и задачи быстро объединяют.О сравнении с Поклонской– Некоторые вас сравнили с Поклонской. Отношение к Наталье Владимировне неоднозначное, поэтому непонятно, такое сравнение – комплимент или предостережение. Сходятся на том, что на данном этапе люди вроде Поклонской – то, что нужно. Как вам такое сравнение?– Себя я точно с ней не сравнивала, я – женщина специфическая, с высокой самооценкой (смеется). Если сравнивают с той точки зрения, что и эта женщина красивая, и та красивая – я с таким сравнением согласна.– Скорее сравнивают с той точки зрения, что эти женщины готовы заскочить туда, куда и мужчины, прежде чем заскакивать, десять раз подумают.– Это вообще специфика русских женщин. Со мной работает очень много женщин и девочек, которые здесь тащат такие процессы… Я сама иногда смотрю и понимаю, что мужчины, наверное, и не справились бы. Делать очень сложную работу такой долгий период времени и не опускать руки, мне кажется, это женщине больше присуще.

https://crimea.ria.ru/20220804/v-khersonskoy-oblasti-nachinayut-planirovat-byudzhet-na-sleduyuschie-dva-goda-1124065566.html

https://crimea.ria.ru/20220804/krym-obespechivaet-khersonskuyu-oblast-benzinom--chto-s-tsenami-1124058980.html

https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html

https://crimea.ria.ru/20220803/antonovskiy-most-v-khersone-vosstanovyat-stroiteli-krymskogo-mosta-1124049709.html

https://crimea.ria.ru/20220804/referendum-v-khersonskoy-oblasti--smogut-li-golosovat-pokinuvshie-region--1124064480.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Валерий Волков

Валерий Волков

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Волков

херсонская область, общество, экономика, авторы