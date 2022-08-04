https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-snova-obstrelyali-kherson-1124059404.html

ВСУ снова обстреляли Херсон

ВСУ снова обстреляли Херсон - РИА Новости Крым, 04.08.2022

ВСУ снова обстреляли Херсон

Система противовоздушной обороны в Херсоне отразила очередную ракетную атаку со стороны Украины, попаданий по мостам и другой инфраструктуре нет. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T10:33

2022-08-04T10:33

2022-08-04T10:36

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Херсоне отразила очередную ракетную атаку со стороны Украины, попаданий по мостам и другой инфраструктуре нет. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты >>Ранее Стремоусов сообщал, что в результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести.Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области >>По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220730/vsu-vnov-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-iz-himars-1124003473.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)