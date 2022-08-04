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ВСУ снова обстреляли Херсон - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-snova-obstrelyali-kherson-1124059404.html
ВСУ снова обстреляли Херсон
ВСУ снова обстреляли Херсон - РИА Новости Крым, 04.08.2022
ВСУ снова обстреляли Херсон
Система противовоздушной обороны в Херсоне отразила очередную ракетную атаку со стороны Украины, попаданий по мостам и другой инфраструктуре нет. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T10:33
2022-08-04T10:36
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Херсоне отразила очередную ракетную атаку со стороны Украины, попаданий по мостам и другой инфраструктуре нет. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты &gt;&gt;Ранее Стремоусов сообщал, что в результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести.Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области &gt;&gt;По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220730/vsu-vnov-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-iz-himars-1124003473.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова обстреляли Херсон

Стремоусов: Системы ПВО отбили атаку украинских ракет на Херсон

10:33 04.08.2022 (обновлено: 10:36 04.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны в Херсоне отразила очередную ракетную атаку со стороны Украины, попаданий по мостам и другой инфраструктуре нет. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
"ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет", - сказал Стремоусов.
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты >>
Ранее Стремоусов сообщал, что в результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 09:48
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.
Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области >>
По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.
Мелитополь
18:06
Новая жизнь на освобожденных территорияхСобытия, комментарии, репортажи о том, как живут и меняются территории Украины, освобожденные в ходе спецоперации
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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