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Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо украинской поговоркой объяснил, чем руководствуются ВСУ при обстреле мостов в... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T14:43
2022-08-03T14:44
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
всу (вооруженные силы украины)
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо украинской поговоркой объяснил, чем руководствуются ВСУ при обстреле мостов в освобожденных регионах.Ранее Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы, российскими военными организована переправа.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон &gt;&gt;По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас рабочие активно восстанавливают поврежденное дорожное покрытие Антоновского моста, ремонт проводит компания-подрядчик строительства Крымского моста. Ожидается, что работы завершат уже в ближайшее время и движение по нему будет восстановлено.
https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html
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херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины)
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты

"Не съем, так понадкусываю" - глава ВГА Сальдо о мотивации ВСУ при обстреле мостов Херсона

14:43 03.08.2022 (обновлено: 14:44 03.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРемонтные работы на Антоновском мосту через Днепр в Херсоне
Ремонтные работы на Антоновском мосту через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо украинской поговоркой объяснил, чем руководствуются ВСУ при обстреле мостов в освобожденных регионах.
Мелитополь
14:43
Новая жизнь на освобожденных территорияхСобытия, комментарии, репортажи о том, как живут и меняются территории Украины, освобожденные в ходе спецоперации

"Есть такая украинская поговорка, которая по-русски звучит в принципе также: "Не съем, так понадкусываю". Это значит, что раз в военном отношении очень слабо, тогда давайте гражданскую часть населения настраивать против, создавать недовольство властью и убеждать их, что власть не уделяет этому внимания", - сказал Сальдо журналистам.

Ранее Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы, российскими военными организована переправа.
В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>
По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас рабочие активно восстанавливают поврежденное дорожное покрытие Антоновского моста, ремонт проводит компания-подрядчик строительства Крымского моста. Ожидается, что работы завершат уже в ближайшее время и движение по нему будет восстановлено.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
11:52Новая жизнь на освобожденных территориях
Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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