https://crimea.ria.ru/20220803/saldo-ukrainskoy-pogovorkoy-obyasnil-zachem-vsu-obstrelivayut-mosty-1124052154.html

Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты

Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо украинской поговоркой объяснил, чем руководствуются ВСУ при обстреле мостов в... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T14:43

2022-08-03T14:43

2022-08-03T14:44

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

всу (вооруженные силы украины)

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо украинской поговоркой объяснил, чем руководствуются ВСУ при обстреле мостов в освобожденных регионах.Ранее Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы, российскими военными организована переправа.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас рабочие активно восстанавливают поврежденное дорожное покрытие Антоновского моста, ремонт проводит компания-подрядчик строительства Крымского моста. Ожидается, что работы завершат уже в ближайшее время и движение по нему будет восстановлено.

https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html

херсонская область

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херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины)