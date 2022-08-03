https://crimea.ria.ru/20220803/saldo-ukrainskoy-pogovorkoy-obyasnil-zachem-vsu-obstrelivayut-mosty-1124052154.html
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо украинской поговоркой объяснил, чем руководствуются ВСУ при обстреле мостов в... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T14:43
2022-08-03T14:43
2022-08-03T14:44
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124052074_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_7fd9ca7fbc1b0335b2de34b4e3a03828.jpg
ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо украинской поговоркой объяснил, чем руководствуются ВСУ при обстреле мостов в освобожденных регионах.Ранее Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы, российскими военными организована переправа.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас рабочие активно восстанавливают поврежденное дорожное покрытие Антоновского моста, ремонт проводит компания-подрядчик строительства Крымского моста. Ожидается, что работы завершат уже в ближайшее время и движение по нему будет восстановлено.
https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124052074_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_4618bc8b70e0e19e4379eab2251a3a15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины)
Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты
"Не съем, так понадкусываю" - глава ВГА Сальдо о мотивации ВСУ при обстреле мостов Херсона
14:43 03.08.2022 (обновлено: 14:44 03.08.2022)