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Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА
Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА
Число погибших в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ увеличилось до трех человек. Об этом со ссылкой на Херсонскую военно-гражданскую администрацию РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T11:33
2022-07-15T11:33
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Число погибших в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ увеличилось до трех человек. Об этом со ссылкой на Херсонскую военно-гражданскую администрацию пишет ТАСС.По состоянию на 13 июля среди погибших числилось два человека, без вести пропавших – семь человек, раненных – 90. Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 37 пострадавших, 14 остаются в стационаре."Есть еще один нюанс – не все люди обращаются в наши медицинские учреждения (медучреждения Новой Каховки – ред.), есть те, кто обращаются напрямую в Херсон, либо вывозят пострадавших родственников в Крым на лечение", – отметил представитель администрации.Также продолжается подсчет разрушений среди объектов инфраструктуры. Количество поврежденных домов увеличилось до 100 и "это еще далеко не окончательный результат", рассказали в ВГА.Как сообщалось, в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html
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херсонская область, происшествия
Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА

ТАСС: число погибших при обстреле ВСУ Новой Каховки увеличилось с двух до трех человек

11:33 15.07.2022
 
© Telegram замглавы ВГА Херсонской области Екатерины ГубаревойРезультат обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области
Результат обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области
© Telegram замглавы ВГА Херсонской области Екатерины Губаревой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Число погибших в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ увеличилось до трех человек. Об этом со ссылкой на Херсонскую военно-гражданскую администрацию пишет ТАСС.
"Количество погибших увеличилось до трех. Один человек из тех, кто находился в больнице, умер", - сообщили в администрации.
По состоянию на 13 июля среди погибших числилось два человека, без вести пропавших – семь человек, раненных – 90.
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 37 пострадавших, 14 остаются в стационаре.
"Есть еще один нюанс – не все люди обращаются в наши медицинские учреждения (медучреждения Новой Каховки – ред.), есть те, кто обращаются напрямую в Херсон, либо вывозят пострадавших родственников в Крым на лечение", – отметил представитель администрации.
Также продолжается подсчет разрушений среди объектов инфраструктуры. Количество поврежденных домов увеличилось до 100 и "это еще далеко не окончательный результат", рассказали в ВГА.
Пожар
12 июля, 13:39
Эксперт не исключил "бейрутского сценария" в ударе по Новой Каховке
Как сообщалось, в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Херсонская областьПроисшествия
 
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