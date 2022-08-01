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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области
Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области
В результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T18:27
2022-08-01T18:27
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону &gt;&gt;Уточняется, что ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области

Стремоусов: пять человек погибли в результате удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области

18:27 01.08.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" . Фото AFP
Украинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град . Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону >>
Уточняется, что ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.

"Погибла целая семья. Сегодня достали тела пяти человек, включая троих детей. Взрывом привалило подвал, и они не смогли из него выйти и задохнулись как в духовке. Еще двое людей из этого же дома числятся без вести пропавшими. Итогом удара украинских нацистов по Брилевке стало убийство мирных граждан", - рассказал Стремоусов и добавил, что одному из погибших детей сегодня должно было исполниться 13 лет.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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