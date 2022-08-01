Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области
Стремоусов: пять человек погибли в результате удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области
© ANATOLII STEPANOVУкраинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" . Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
Уточняется, что ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.
"Погибла целая семья. Сегодня достали тела пяти человек, включая троих детей. Взрывом привалило подвал, и они не смогли из него выйти и задохнулись как в духовке. Еще двое людей из этого же дома числятся без вести пропавшими. Итогом удара украинских нацистов по Брилевке стало убийство мирных граждан", - рассказал Стремоусов и добавил, что одному из погибших детей сегодня должно было исполниться 13 лет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.