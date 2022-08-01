https://crimea.ria.ru/20220801/pyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1124027755.html

Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области

Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области

В результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T18:27

2022-08-01T18:27

2022-08-01T18:27

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела села Брилевка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли пять человек, среди них трое детей, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону >>Уточняется, что ракетный удар по Брилевке был нанесен на прошлой неделе. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине >>

https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине